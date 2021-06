Leszakadt a bánsági Bigér-vízesés kőtömbje

2021. június 8. 10:14

Hétfőn délután leszakadt a bánsági Néra-szurdok Nemzeti Parkban található Bigér-vízesés óriási kőtömbje - közölte közösségi oldalán a Romsilva Országos Erdőtársaság.

A több köbméteres, mohával benőtt mészkőtömb, amelyen sok éren át csordogált a Ménes folyóba ömlő kis patak vize, a saját súlyát nem bírta el. A vízesés az 57B országút Orvaicabánya és Bozovics közötti szakasza mellett található annak a pontnak a közelében, ahol az északi sark és az egyenlítő közötti távolság felét is emlékhely jelöli.



A könnyen megközelíthető vízesést sok turista látogatta, így nem meglepő, hogy a kőtömb leszakadásának a pillanatát is kisfilm örökítette meg. A filmet a Romsilva Országos Erdőtársaság tette közzé közösségi oldalán.



A Romsilva illetékese határozottan cáfolta egy helyi környezetvédő-idegenvezetőnek a román sajtóban tág teret kapott állítását, mely szerint a kőtömb leszakadását egy - a közelben létesített - pisztrángtenyészet segítette elő, melynek tevékenysége folytán csökkent patak vízhozama.



A Bigér-vízesés a theworldgeography.com portál 2013-ban a világ egyik legszebb vízeséseként mutatta be. A kis patak vize mintegy nyolc méteres magasságból csorog alá egy mohával benőtt mészkőkúp felületén.

