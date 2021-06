Megvásárolja a Mol-csoport az OMV kiskereskedelmi hálózatát Szlovéniában

2021. június 8. 11:29

A Mol-csoport megvásárolja az OMV 120 töltőállomásból álló kiskereskedelmi hálózatát Szlovéniában, a vételár 301 millió euró, a tranzakció versenyhatósági engedélyhez kötött - közölte az olajtársaság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Mol megállapodott az OMV-vel, hogy megvásárolja az OMV Slovenija 92,25 százalékát, amelyben az INA már 7,75 százalékos kisebbségi részesedéssel rendelkezik.



Az OMV Slovenija az ország második legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát működteti három különböző márkanév alatt. A Mol-csoport az INA-val együtt a felvásárolt vállalat nagykereskedelmi üzletágát is tartalmazó eszközök 100 százalékos tulajdonosa lesz.



A Mol jelenleg 53 töltőállomással van jelen Szlovéniában, 48 töltőállomás Mol Slovenia, 5 pedig INA márkanév alatt üzemel, ezzel a harmadik legnagyobb piaci szereplő az országban.



A megállapodás illeszkedik a vállalat frissített, hosszútávú stratégiájába, amely különösen nagy hangsúlyt fektet a fogyasztói szolgáltatások fejlesztésére - hangsúlyozták a közleményben.



A Mol-csoportnak kilenc országban 1941 töltőállomása van különböző márkanevekkel, 466 Magyarországon, 434 Horvátországban, 304 Csehországban, 254 Szlovákiában, 243 Romániában, 106 Bosznia-Hercegovinában, 70 Szerbiában, 53 Szlovéniában és 11 Montenegróban.





A csoport piacvezető szerepet tölt be Magyarországon, Horvátországban, Szlovákiában és Bosznia-Hercegovinában, Csehországban a második, Szlovéniában, Romániában és Montenegróban pedig jelenleg a harmadik legnagyobb piaci szereplő.



A lépés összhangban van azokkal a stratégiai törekvésekkel, amelyek célja, hogy tovább bővítsék töltőállomás-hálózatukat a már meglévő és a potenciális új kelet-közép-európai piacokon. A Mol-csoport 2025-ig 2200-ra növelné a töltőállomások számát, vagy akár még többre, amennyiben további jó lehetőségek adódnak - idézi a közlemény a Mol-csoport elnök-vezérigazgatóját.



Hernádi Zsolt úgy fogalmazott, hogy a fogyasztói szolgáltatásokban hatalmas potenciál rejlik az energiaátmenet során.



Hozzátette azt is: a vállalat integrált üzleti modellje és gyorsuló növekedése azt is lehetővé teszi, hogy pénzügyi forrásokat biztosítsanak a fenntartható megoldások fejlesztéséhez és a körforgásos gazdaság fellendítéséhez a régióban.



Az OMV Slovenija felvásárlása a harmadik bejelentett megállapodás, mióta 2021. februárjában a Mol-csoport frissítette hosszútávú stratégiáját.



A közleményben felidézték, hogy a Slovnaft megvásárolja a Normbenz Slovakia 100 százalékát, amely 16, Lukoil márkanév alatt működtetett felvidéki töltőállomást foglal magában. A Mol emellett megállapodást kötött a Marché International AG-vel, amely kilenc éttermet üzemeltet Magyarországon Marché márkanév alatt.





MTI