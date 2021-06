Kaposvári kettős emberöléssel vádolt izraeli férfi

2021. június 8. 16:23

Megkezdődött a Kaposvári Törvényszéken kedden annak a palesztin származású, izraeli állampolgárságú férfinak a pere, aki a vád szerint megölte magyar barátnőjét és barátnője édesanyját 2018-ban Kaposváron.

Az első fokon eljáró bíróság a vádlott távollétében folytat eljárást, tekintettel arra, hogy még nem született döntés az idén februárban Izraelben elfogott férfi kiadatásáról.



A törvényszék kedden és szerdán tanúkat, a bűncselekmény helyszínén a mentésben részt vett tűzoltókat, mentősöket, továbbá rendőröket hallgat meg az ügyben.



A vád szerint a most 32 éves elkövető 2018-ban Németországban ismerkedett meg az ott tanuló 21 éves magyar nővel. Kapcsolatuk komolyra fordult, a vádlott a párját a családjának is bemutatta Izraelben, a férfi többször tartózkodott szerelme és a nő édesanyjának kaposvári albérletében is.



A nő anyja ugyanakkor nem nézte jó szemmel a kapcsolatot, mert a férfi féltékeny volt, el akarta érni, hogy barátnője a felügyelete nélkül ne találkozzon más férfiakkal.



A vádlott agresszív, számon kérő viselkedése miatt a lány 2018 októberében szakított, de hamar kibékült vele, a férfi pár nappal később, október 21-én a sértetteknél tölthette az éjszakát.



Hajnalban átment párja édesanyjának szobájába, egy puha anyaggal befogta az alvó asszony száját és az orrát, amitől néhány percen belül megfulladt. Ezután hasonló módon a barátnőjével is végzett.



A vádlott tüzet okozott a lakásban cselekménye leplezésére. A tűz elől az erkélyre menekült, segítségért kiabált, a tűzoltók mentették ki.



A férfi nem sérült meg, de egy napot kórházban töltött, másnap gépkocsival Belgrádba, onnan repülőgéppel Izraelbe utazott, így még az előtt elhagyta Magyarországot, hogy a szakértői vizsgálatok eredményéből kiderülhetett volna: a sértettek nem a tűz miatt haltak meg.



Az ügyészség több emberen elkövetett emberölés és közveszély okozás miatt nyújtott be vádiratot a Kaposvári Törvényszékhez.



MTI