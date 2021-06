Salamon király egykori vára: Moson

2021. június 8. 17:04

A Nemzeti Kastélyprogram és Várprogram segítségével megújult mosonmagyaróvári vár a turisztikai fejlesztés átadásának napján, 2021. június 8-án.

A vár 1,7 milliárd forintos beruházással újult meg a Miniszterelnökség, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. és a Széchenyi István Egyetem együttműködésével. MTI/Krizsán Csaba

Átadták kedden a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram részeként 1,7 milliárd forintból megújult mosonmagyaróvári várat - tájékoztatott Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

"Egy nagyszerű vállalkozás befejezését ünnepeljük, amelynek köszönhetően ez a vár csodálatosan megújult" - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi ünnepségen.



Kiemelte: a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram feladata egyrészt az, hogy hitelesen helyreállítsa műemlékeinket, segítségükkel bemutassa múltunkat, másfelől új feladatot találjon az épületeknek, hogy részei lehessenek a 21. század sokszor eltérő igényeket megfogalmazó mindennapjainak.



Az első ütemben 30 műemlék, 18 kastély és 12 vár újul meg országszerte 60 milliárd forintból - mondta a miniszter, hozzátéve: a munka nagy lépésekkel halad, és Mosonmagyaróváron most fontos végállomásra értek.



"Az építkezés, amelynek ezzel az ünneppel a végére értünk, egyszerre szolgálja a múlt bemutatását és a jövő formálását. Az az 1,7 milliárd forint, amelyet a vár felújítására fordítottak, méltó körülményeket teremt itt" - mutatott rá.



A vár története folytonos, ma agrárszakemberek képzésének intézménye, meghatározó szerepet játszik az ország agrárgazdaságának fejlesztésében, hozzájárulva ezzel a vidék megerősödéséhez - hangsúlyozta a miniszter, kiemelve: ma, amikor az ország egyik legfontosabb feladata, hogy egyetemeink is felvegyék a versenyt Európa és a világ legjobb felsőoktatási intézményeivel, nagy szerep hárul majd erre az intézményre is.



Mint fogalmazott, "minden olyan felsőoktatási fejlesztést, amelyet a kormány ígért, akár európai uniós, akár hazai költségvetési forrásból, biztosítani fogjuk."



Hozzátette, hogy ennek köszönhetően a Széchenyi Egyetem és annak valamennyi része, így a mosonmagyaróvári képzés is jobb feltételek mellett folytatódhat.



"Ha Magyarország helyt akar állni a nemzetek versenyében, különösen nagy gondot kell fordítania az agráriumra és az agrár szakemberek képzésére" - szögezte le Gulyás Gergely.



Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Mosonmagyaróvár ősi vára újjászületett, új funkciókkal bővült, és a városnak továbbra is igazodási pontját és identitásának részét jelenti.



Az újjászületett vár feladata most tartalommal megtölteni a teret - hangsúlyozta, hozzátéve: ez a vár mindig szolgált, hol a védelemért, hol a tudásért, most a szórakozásért és a kikapcsolódásért is, de a tudásban hozzáadott szerepe is egyre inkább felértékelődik majd.



Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos felidézte, hogy a négy és fél évtized után megújult, helyreállított vár, amelynek turisztikai vonzerejét is fejlesztették, több építési periódusban épült.



A legrégebb óta fennálló délnyugati rész gótikus stílusú, innen egy különleges lelet is előkerült, egy gótikus kőcímer, amely egyedülálló a magyar emlékanyagban - közölt

