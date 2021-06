Futball: Az írek elleni csapatunk már hasonlíthat a portugálok ellenihez

2021. június 8. 17:31

Marco Rossi javulást vár a válogatottól az írek ellen. Sallai Roland még nem játszhat, de az írek elleni kezdőcsapatunk már nagyban hasonlíthat a portugálok ellenihez.

Futballválogatottunk utolsó felkészülési mérkőzésére készül az Európa-bajnokság előtt, kedden este az írekkel méri össze erejét a Szusza Ferenc Stadionban. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta: optimistán várja a mérkőzést, amelyen jobb teljesítményre számít csapatától, mint amit múlt héten, Ciprus ellen mutatott.

– Motiváltan várjuk a meccset, és ennek látszania kell a pályán is, hiszen sokszor éppen a motivációs szint dönt el mérkőzéseket – fogalmazott Marco Rossi. – Fontos, hogy jó eredményt érjünk el, ehhez viszont jobban kell játszanunk, mint az előző meccsen. Taktikailag előre kell lépnünk, támadásban és védekezésben egyaránt. Bár a játékuk bizonyos aspektusában vannak hasonlóságok, az ír és a portugál válogatottat nehéz összehasonlítani. A Ciprus elleni mérkőzésen voltak gondjaink, de tudom a problémák okát, és igyekszünk kiküszöbölni ezeket a keddi mérkőzésen. Arra számítok, hogy javuló játékot láthatunk az írek elleni összecsapáson. Ezen a találkozón már számítok olyan labdarúgókra is, akik a Ciprus elleni mérkőzést még kihagyták, vagy csereként léptek pályára, a kezdőcsapat nagyban hasonlítani fog arra, amely a portugálok ellen is pályára léphet. Sallai Rolandra ugyanakkor egyelőre nem számíthatunk, ő továbbra is izomfájdalmakra panaszkodik, és nem akarok kockáztatni a szerepeltetésével.

A sport alapértéke az esélyegyenlőség, a játékostárs és az ellenfél tisztelete. A labdarúgás azért válhatott a világ legnépszerűbb sportjává, mert mindenkié. A magyar válogatott nem csak minden esetben követi a nemzetközi szabályokat és normákat, hanem mindenkinek megadja a tiszteletet - legyen szó ellenfélről, szurkolóról vagy bárki másról. Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban sem, amit az MLSZ nem csak elfogad, de egyet is ért vele. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését.

Nikolics Nemanja, a válogatott támadója elmondta: 2016-ban is jó csapatunk volt, de a mostani válogatott taktikailag és csapatszellemben is felülmúlja az öt évvel ezelőttit.

Nikolics – mlsz.hu

– Az ír válogatott erősebb a ciprusinál, számunkra az Európa-bajnokság a Ciprus elleni mérkőzés előtt elkezdődött, és a meccs ugyanolyan fontos, mint a portugálok elleni. Erős ellenfél vár ránk, amelynek játékosai jó csapatokban szerepelnek. Angolos focit játszanak, nagyon kemények, előszeretettel keresik a párharcokat. Az Európa-bajnoki csoportellenfeleink minden bizonnyal dominálni próbálnak majd ellenünk, az írek azért más erőt képviselnek, de azért kipróbálhatunk néhány dolgot, amit a csoportkörben is tudunk majd kamatoztatni – így Nikolics.

A sajtótájékoztatót követően Marco Rossi edzést tartott a játékosoknak, amelyet Sallai Roland kihagyott, ő különmunkát végzett. Nem sokkal a tréning megkezdését követően felhőszakadás vette kezdetét Telkiben, így a gyakorlást hamarosan félbe kellett szakítani.

Az M4Sport 19 óra 15 perctől kezdi a fölvezető műsort.

mlsz.hu