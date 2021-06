A Csongor és Tündét mutatja be a szatmárnémeti Harag György Társulat

2021. június 8. 19:01

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményét mutatja be szerdán a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Sardar Tagirovsky rendezésében.

A színház közlése szerint a rendező eredetileg a Don Juan című előadást tervezte színre vinni, de változás történt, így került a repertoárba a nagy magyar klasszikus mű, egyfajta tisztelgésként a magyar drámairodalom előtt.



Felidézték, Tagirovskynak régi vágya, hogy a három nagy magyar klasszikust a maga szemszögéből megközelítve vigye színre. Nemrég láthatta rendezésében a magyarországi közönség Az ember tragédiáját, most a Csongor és Tündén dolgozik, de tervezi a Bánk bán jövőbeli feldolgozását is. Mint nem magyar származású rendező számára ez külön kihívás - olvasható a színház közleményében.



Tagirovsky elmondta, hogy a Csongor és Tünde nagysága mellett terhet is jelent a mindenkori színházcsinálókra. "Olyan irányba szeretnék elmozdulni, ami a mű tiszteletben tartása mellett képes újszerű elemeket tartalmazni, amelyek a színház pillanatnyi igazságát és időtlenségét erősíthetik meg. A verses szövegek mélyebb dimenzióit szeretném feltárni az alkotókkal oly módon, hogy érezhetővé váljon az emberi dráma és a nyers költészet, a zsigeri játék és az álmokat felidéző képzelet, az örökérvényű klasszikus és az újító színház varázsa" - hangsúlyozta Sardar Tagirovsky.

Bessenyei Gedő István társulatigazgató, az előadás dramaturgja úgy véli, hogy a Csongor és Tünde célközönsége széles, hiszen kötelező olvasmányról és iskolai tananyagról van szó, ezért szeretnék a fiatalabb generációt is a színházba hívni, viszont lenyűgöző élmény lehet a felnőtt közönségnek is.

