Benkő Tibor: a térség biztonságát valakinek kézbe kell vennie!

2021. június 8. 19:37

A régió békéjét és biztonságát valakinek kézbe kell vennie! - jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, egy háttérbeszélgetésen.

Ezt a felelősséget Benkő Tibor szerint Magyarországnak kell vállalnia. "Legyünk vezető nemzet!" - fogalmazott.



A miniszter felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz parancsnoki kinevezési ünnepségén Orbán Viktor kormányfő is szólt arról, nem fogja Magyarországot megvédeni senki.



A NATO sem avatkozik be mindig, az egy kollektív védelmi szervezet. Mindig az 5-ös cikkelyt emlegetik, pedig azt megelőzi a 3-as, amely kimondja: minden ország köteles olyan haderőt, olyan képességet építeni, amellyel garantálni tudja saját biztonságát. Ezt kell felajánlani a NATO-nak. A nemzeti kötelesség és felelősség az elsődleges - hangsúlyozta.



Benkő Tibor azt is kiemelte, hogy amikor azt mondják: a térség meghatározó haderejét kell megvalósítani, "van mire építkezni".



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt humánpolitikáért felelős helyettes államtitkári posztját egyelőre nem töltik be, hanem feladatainak egy részét viszi magával.



Így a Magyar Honvédség Parancsnokságon folyik majd a honvédelmi és haderőfejlesztési program honvédelmi részének megvalósítása is. A minisztérium feladata a tervezés, az irányítás és a feltételek biztosítása lesz - fejtette ki.



Felidézte: a rendszerváltáskor átalakított Honvédelmi Minisztérium magába foglalta a Honvéd Vezérkart, így a miniszter irányította és vezette a katonai szervezeteket.



"Az nem jó, ha egy politikus vezet katonai szervezeteket" - fogalmazott.

Benkő Tibor azt mondta: a minisztérium dolga, hogy irányítson, vagyis meghatározza a feladatokat, azokhoz biztosítsa a feltételrendszereket, továbbá a végrehajtást ellenőrizze.



Az olyan feladatok, mint a kiképzés, a felkészítés, a hadrafoghatóság a Magyar Honvédség parancsnokához tartoznak - tette hozzá.



Ezért választották szét 2019. január elsejével a szervezetet, és jött létre a különálló Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Ezzel együtt kiemelte: szükség van arra, hogy egy politikai vezető, a miniszter mellett legyenek katonai szakemberek is.



Ezért hozták létre a minisztériumban a honvédelmi ügyekért felelős államtitkárságot. Kell, hogy legyen egy "katonai törzs", amely képes felügyelni a Magyar Honvédség Parancsnokságát - mondta a miniszter, aki hangsúlyozta: ezen államtitkári poszt betöltésénél a jogszabály előírja a több évtizedes katonai tapasztalatot.



A miniszter szerint a fiatalokat már óvodás korban meg kell szólítani. Hozzátette: nem katonát akarnak nevelni mindenkiből, de szeretnék, ha a hazafias honvédelmi nevelés megvalósulna. Céljuk, hogy a fiatalok ismerjék meg az országot, történelmét, legyenek hazafiasabbak.



Ezen célok megvalósítását segíti a Honvédelmi Sportszövetség, valamint a honvédelmi tábor - mondta.



Benkő Tibor arról is beszámolt, hogy a kadétképzés legmagasabb szintjét jelentő honvéd középiskola és kollégiumból egy működik az országban, Debrecenben. Ennek indul egy tagintézménye ősszel Nyíregyházán. Jövőre pedig létrejöhet egy katonai középiskola és kollégium Hódmezővásárhelyen.



A Magyar Honvédség Parancsnokságának hatáskörét illetően kiemelte a területvédelmi ezredek kiépítését.



Elmondta: hét régióra osztották az országot, ezek közül jelenleg kettőben - nyíregyházi és székesfehérvári székhellyel - működik a területvédelmi ezred. Céljuk, hogy minél több önkéntes tartalékos katona legyen, és minden járásban legyen egy területvédelmi század.



Kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, a budapesti Honvédkórház a koronavírus-járvány elleni védekezésben is kiemelt szerepet töltött be.

Ugyancsak a pandémiás helyzetben megkezdte működéséta NATO által is alkalmazott honvédségi mobil kutatólaboratórium.



Ez a labor az elmúlt időszakban az országos intézetekkel együttműködésben a vakcinák összetételét, alkalmazhatóságát is vizsgálta. A katonai egészségügyi, járványügyi képesség fontosságát igazolta a koronavírus-járvány, hiszen bebizonyosodott, egy ilyen vírus is okozhat hatalmas károkat - közölte Benkő Tibor.



A miniszter szólt a modernizációs intézetről is, amely a hadiipar fejlesztésével foglalkozik. Ez magába foglalja a kutatást, a fejlesztést, az innovációt. Bár ennek fő felelőse az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Benkő Tibor kiemelte: azt, hogy mit fejlesszenek, mire van szüksége a honvédségnek, azt a modernizációs intézetben mondják meg.



Kérdésre válaszolva fontosnak nevezte, hogy "a katona tetőtől talpig magyarban legyen", a magyar egyenruha az utolsó gombjáig legyen minőségi magyar gyártmány.



A technikai eszközök tekintetében is szeretnék, hogy ne legyen kiszolgáltatott helyzetben az ország. Ezért fontos a magyar védelmi ipar fejlesztése - mondta.

Áder János köztársasági elnök (első sorban, b2) alakulatlátogatás keretében megtekinti a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program beszerzéseit, köztük egy Leopard 2A4-es harckocsit az MH 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lőterén Tatán 2021. június 8-án. Az első sorban balról Lőrincz Gábor dandártábornok, az MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka, Kun Szabó István vezérőrnagy, a köztársasági elnök főhadsegédje (j2) és Ruszin-Szendi Romulusz dandártábornok, a Magyar Honvédség új parancsnoka (j). MTI/Máthé Zoltán



MTI