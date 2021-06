USA: hírszerzési kudarcok sorozata előzte meg a január 6-i eseményeket

2021. június 8. 20:44

A hírszerző ügynökségek, a bűnüldöző szervek és a katonaság hibái, illetve kommunikációs kudarcok sorozata előzte meg a Capitolium január 6-i erőszakos megtámadását - áll abban a kedden nyilvánosságra hozott jelentésben, amelyet kétpárti szenátusi bizottságok készítettek a washingtoni kongresszusban.

A 127 oldalas jelentés szerint világos figyelmeztetések és tippek érkeztek a hírszerzéshez arról, hogy Donald Trump volt amerikai elnök támogatói, és rajtuk kívül jobboldali szélsőséges csoportok tagjai azt tervezik, hogy fegyverekkel "megrohamozzák a Capitoliumot", és beszivárognak az amerikai törvényhozás épülete alatti alagútrendszerbe. Ezeket az információkat azonban a hírszerző ügynökségek nem osztották meg.



Január 6-án Donald Trump leköszönő amerikai elnök nagygyűlését követően hívei és szélsőséges erők megrohamozták az amerikai törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a novemberi elnökválasztás eredményét készült hitelesíteni. A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr. A demokrata többségű képviselőház - a nagygyűlésen elmondott, gyújtó hatásúnak ítélt beszéde miatt - lázadás szításának vádjával alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) indított Trump ellen, akit azonban a szenátus felmentett a vádak alól.



A kedden nyilvánosságra hozott jelentés részleteket közölt arról is, hogy a rendőrtisztek közül többen vegyi anyagok okozta égési sérüléseket, agysérüléseket és csonttöréseket szenvedtek, miközben a zavargásban résztvevők ellen küzdöttek. A tisztek arról is beszámoltak, hogy egy idő után vezetés és irányítás nélkül maradtak.



A dokumentumban azonnali változtatásokat javasolnak. Nagyobb hatáskörrel ruháznák fel a capitoliumi rendőrség vezetőjét, jobb felszerelést biztosítanának a bűnüldöző szerveknek és fejlesztenék a szövetségi ügynökségek, köztük a hírszerző szervezetek közötti együttműködést.



"Ez a jelentés azért fontos, mert lehetővé teszi számunkra, hogy azonnal javítsunk a Capitolium biztonsági helyzetén" - jelentette ki Gary Peters, Michigan állam demokrata párti szenátora. Peters, aki a vizsgálat elkészítésében részt vevő belbiztonsági bizottság elnöke is, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a dokumentum "nem ad választ azokra a nagyobb kérdésekre, amelyekkel mint országnak és mint demokráciának is szembe kell néznünk."



A szenátusi jelentés arról is beszámol, hogy január 6-án a szövetségi ügynökségek tisztviselőinek bürokratikus lépései vezettek ahhoz, hogy a Nemzeti Gárda fegyveresei csak órákkal a zavargás kezdete után érkeztek a helyszínre. A dokumentum részletesen közli, hogy a Capitolium és a Pentagon tisztviselői órákon át egyeztettek telefonon egymással, miközben a capitoliumi rendőrség akkori vezetője, Steven Sund kétségbeesetten kérte a segítségüket. A jelentés úgy fogalmazott, hogy a Pentagon órákon át "tervezte a küldetést".



A dokumentumban a szenátorok elmarasztalják az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI), valamint a belbiztonsági minisztériumot (DHS) is, amelyek napokkal a január 6-i események előtt már birtokában voltak olyan konkrét online fenyegetéseknek, amelyek a törvényhozás épületének elfoglalásáról szóltak. Mint a szenátorok írták: sem az FBI, sem a DHS nem adott ki helyzetértékelést, vagy közleményt, amelyben figyelmeztették volna a bűnüldöző szerveket, holott egyértelműen rendelkeztek erre vonatkozó információkkal.



Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője a múlt héten jelentette be, hogy Joe Biden amerikai elnök nem állít fel elnöki bizottságot a Capitolium elleni januári támadás körülményeinek kivizsgálására, ehelyett inkább fokozza majd a nyomást a kongresszusra, hogy mégis hozzon létre saját hatáskörben egy ilyen bizottságot. Az amerikai képviselőház május 19-én fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében kétpárti bizottságot hoztak volna létre a vizsgálatra, de a republikánus párti szenátorok május 29-én megakadályozták a törvénytervezet elfogadását.



MTI