MLSZ: a magyar válogatott nem térdel le a meccsek előtt

2021. június 8. 21:00

A Magyar Labdarúgó Szövetség a közösségi oldalán és a honlapján is leszögezte: a magyar válogatott nem követi azok példáját, amelyek a rasszizmus és az egyenlőtlenség ellen a kezdés előtti térdeléssel tiltakoznak. A nemzetközi szövetségek tiltják az ilyen politikai megnyilvánulásokat, és a csapat más módon következetesen küzd a gyűlölet ellen.

Nem térdel le a magyar válogatott a mérkőzések kezdete előtt – az MLSZ határozottan leszögezte ezt az egyik közösségi oldalán. A letérdelés a napokban azért lett újra téma a világsajtóban, mert az angolok következetesen megteszik minden egyes meccsük előtt, a múlt héten azonban a saját szurkolóik egy része kifütyülte őket az osztrákok elleni találkozón. Ez persze sokakat felháborított, ugyanakkor kézenfekvő a kérdés, hogy mi lesz, ha akár az angol vagy bármelyik más válogatott továbbra is így kíván tiltakozni az egyenlőtlenség és a rasszizmus ellen. Számunkra persze az a legfontosabb, hogy mit tesz majd a magyar válogatott, ha valamelyik ellenfele térdre ereszkedik a kezdés előtt.

Az MLSZ szerdán a közösségi oldalán határozottan leszögezte, hogy a magyar játékosok nem követik ezt a trendet.

„Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban, amit az MLSZ nemcsak elfogad, de egyet is ért vele. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését” – kezdődik a közlemény. Az MLSZ honlapján pedig a szövetség részletesen is ismerteti, hogy a sport alapértéke az esélyegyenlőség, a játékostárs és az ellenfél tisztelete. A labdarúgás azért válhatott a világ legnépszerűbb sportjává, mert mindenkié. A magyar válogatott nemcsak minden esetben követi a nemzetközi szabályokat és normákat, hanem mindenkinek megadja a tiszteletet – legyen szó ellenfélről, szurkolóról vagy bárki másról. Az MLSZ A gyűlölet nem pálya kampány keretében harcol évek óta a gyűlölet minden formája ellen.

A térdelés egyébként, mint a feketék elnyomása elleni tiltakozás eredete, 2016-ra nyúlik vissza Colin Kaepernick amerikai futballista akciójaként, azonban tavaly terjedt el a Black Lives Matter mozgalom megerősödésével. Ezt követően egyebek között a futball világába is betört, az angol Premier League-ben például szinte kötelező rész lett a térdelés a meccsek előtt, s azt is lehet már tudni, hogy az angol válogatott játékosai az Eb-n is így tesznek majd.

Kérdés, mit lép erre majd az UEFA.

magyarnemzet.hu