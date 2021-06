Magyar-ír - Gól nélküli döntetlen a főpróbán, kapitányi nyilatkozatok

2021. június 8. 21:58

A pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott az ír csapattal barátságos találkozón, kedden a Szusza Ferenc Stadionban.

A Himnuszt éneklik a szurkolókkal együtt a magyar válogatott játékosai a Magyarország - Írország barátságos labdarúgó-mérkőzés után Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban 2021. június 8-án. Magyarország-Írország 0-0. MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese így 11 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal várja a kontinensviadalt. Az olasz szakvezető a hajrában csereként beállt Schön Szabolcs személyében újoncot avatott.



A magyar csapat az Eb csoportkörében jövő kedden a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat fogadja a Puskás Arénában, június 23-án pedig a németek vendége lesz Münchenben.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Írország 0-0



Szusza Ferenc Stadion, 10 000 néző, v.: Daniel Stefanski (lengyel)

sárga lap: Szalai A. (72.)

Magyarország:

Gulácsi (Bogdán, 63.) - Kecskés, Orbán, Szalai A. - Bolla (Lovrencsics, a szünetben), Kleinheisler (Nego, 63.), Nagy Á., Schäfer, Fiola (Hahn, 79.) - Szalai Á. (Schön, 89.), Varga R. (Varga K., a szünetben)

Írország:



Bazunu (Kelleher, a szünetben) - Doherty, O'Shea, Egan, McClean (Manning, 85.) - Cullen, Hourihane (Molumby, 56.) - Knight (Ogbene, 89.), Parrott (Horgan, 56.), Duffy - Idah (Collins, 89.)

A mérkőzés előtt az ír válogatott valamennyi tagja letérdelt, ezzel kifejezve a gyűlölet bármilyen formájának elítélését. A magyar futballisták - ahogy azt előzetesen jelezték - nem térdeltek le, hanem a mezük karján olvasható "Respect" felíratra mutattak. A szurkolók "szép volt fiúk!" rigmussal köszönték meg, hogy a kedvenceik állva maradtak.



A magyar csapat lendületesebben kezdett, mint négy napja Ciprus ellen, szép támadásokat vezetett, ennek ellenére az első lehetőséget az írek hagyták ki, ugyanis Egan a keresztlécre fejelt. Ezt leszámítva viszont egyértelműen Marco Rossi együttese irányította a játékot, sokkal többet birtokolta a labdát, a rivális a félpályát is ritkán lépte át. A magyarok kifejezetten sokszor próbálkoztak távoli lövésekkel, de ezek elkerülték az ír kaput, vagy a védők blokkolták a kísérleteket. A szünet előtt viszont már védenie is kellett a szigetországi kapusnak: Szalai Ádám közeli fejesét nagy bravúrral hárította.



A második játékrész eleje kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, a vendégek jobban meg tudták tartani a labdát, ezúttal mégsem kellett olyan sokat várni, hogy dolga akadjon a csereként beállt ír kapusnak, akinek alig tíz perc után Szalai Ádám bombáját kellett hárítania. Javarészt mezőnyjátékkal telt az idő, de egy magyar labdavesztést követően a nemzeti együttesben több mint öt év után ismét szerepet kapó, szintén csereként beállt kapus, Bogdán is szép védéssel mutatkozott be. A hajrában a magyarok tudták fokozni a nyomást, így Szalai Ádám előbb lábbal, majd fejjel is veszélyeztetett, utóbbinál kellett nagyobbat védenie a szigetországi kapusnak, aki aztán Szalai Attila próbálkozásánal is bravúrral hárított. A hosszabbításban mindkét fél próbálkozott egy-egy lövéssel, de gól nem született, így összességében bár a magyarok jobban futballoztak, ezt nem tudták gólra váltani, így békés döntetlennel zárult az összecsapás.



Mértéktartó kapitányok

"Kemény mérkőzés volt, amelyen öröm volt újra nézők előtt játszani. Összességében elégedett vagyok a csapattal, remekül védekeztünk, de talán jobban kihasználhattuk volna a lehetőségeink" - értékelt röviden Stephen Kenny szövetségi kapitány, aki viszont - a csatár Adam Idahhal egyetemben - rendkívül csalódottan beszélt arról, hogy a magyar közönség kifütyülte, amikor a mérkőzés előtt az ír csapat letérdelt a rasszizmus elleni küzdelem jegyében.



Kollégája, Marco Rossi azt emelte ki ezzel kapcsolatban, hogy eddig is megadták, és ezután is megadják a tiszteletet az ellenfeleknek. A szurkolókkal kapcsolatban nem kívánt véleményt alkotni, szerinte őket kell megkérdezni, mi motiválta őket cselekedetükben, ugyanakkor ő hálás azért, hogy minden körülmények között kiállnak a csapat mellett.



"Komoly lépést tettünk előre a Ciprus elleni mérkőzéshez képest, de a várt eredmény, a győzelem ezúttal elmaradt, de legalább a veretlenségi sorozatunk folytatódott. Nem tehetek szemrehányást a játékosaimnak, a befejezéseknél látszott, hogy hiányzik a minőség, de az adott poszton a legjobbjainkra nem számíthatunk" - mondta a magyarok olasz szakvezetője, aki hangsúlyozta, az Eb-n más taktikára kell számítani a válogatottól, méghozzá arra, amit a ciprusi és az ír válogatott alkalmazott a magyarok ellen, azaz kontrajátékra kell majd alapozni.



"De nincs bennem aggodalom" - tette hozzá.



Rossi megemlítette, hogy Gazdag Dániel térdproblémával bajlódik, ezért nem szerepeltette egyik felkészülési mérkőzésen sem, de reményei szerint már a portugálok elleni első Eb-meccsen számíthat rá.



MTI