Gyerekeket raboltak el dzsihadisták

2021. június 9. 08:58

Legalább 51 gyereket, nagyrészt lányokat raboltak el dzsihadisták Mozambikban tavaly – jelentette be szerdán a Save the Children (Mentsük meg a Gyermekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet, hozzátéve, hogy az elhurcolt gyermekek valós száma feltehetően az említettnél is magasabb.

A sajtóközleményben a szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy az afrikai ország konfliktus sújtotta részén a gyermekrablás vált a fegyveres csoportok új taktikájává.

A fegyveres csoportok – köztük az al-Shabaab dzsihadista szervezet – az utóbbi időben fokozták támadásaikat Mozambik északi, zömében muszlimok lakta Cabo Delgado tartományában. A terroristák nem ritkán egész falvakat gyújtanak fel, a férfiakat lefejezik, a nőket elrabolják.

Március végén az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető fegyveresek lerohanták a tartományban található Palma városát, és több tucat emberrel, köztük külföldi állampolgárokkal is végeztek.

A nemzetközi szervezet részéről rámutatnak arra, hogy 2020 előtt nem érkeztek jelentések gyilkosságokról és gyermekrablásokról. Nem tudni, hány gyermeknek sikerült elszöknie fogvatartóitól.

Civil szervezetek és az ENSZ adatai szerint a dzsihadisták terrorja a térségben már 2800 halálos áldozatot követelt, és az erőszak elől 700 ezer ember, köztük 364 ezer kiskorú kényszerült elmenekülni.

hirado.hu - MTI