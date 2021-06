Idén ismét közönség előtt rendezik meg a Kutatók Éjszakáját

Hétfőn, kedden és szerdán is hatalmas forgalmi dugók alakultak a pesti alsó rakpart lezárása, illetve az értelmetlen kerékpársávok és az M3-as metró felújítása miatt. Ez még nem minden. Jövő héten a Lánchíd felújítása miatt is tovább bénul majd a főváros forgalma. Karácsony Gergely munkája még az Országgyűlésben is szóba jött.