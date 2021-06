Rendkívül erős a magyar emberek nemzettudata és identitása

2021. június 9. 13:55

„A magyar felnőttlakosság 92 százaléka elsősorban magyarnak vallja magát, négyötödük pedig fontos tartja, hogy létezzenek nemzetek a jövőben is” – fogalmazott Tóth Erik. Hozzátette: „a nemzeti érdekek képviseletét felvállaló, 2010 óta tartó kormányzás hatása ezeken az adatokon is tetten érhető, az európai uniós csatlakozás után ugyanis a nemzettudat nem erősödött, hanem részben és átmenetileg csökkent a baloldali kabinetek regnálása alatt”.

„Az is kiderült a kutatásokból, hogy a magyarok abszolút többsége elégedett a kormány egészségügyi válságkezelésével, a megkérdezettek 74 százaléka pedig jó ötletnek tartja azt is, hogy a kabinet a Szputnyik V vakcinát is beszerezte” – fogalmazott Szolomayer Balázs. „Mindez azt is jelenti, hogy még a kormánykritikus szavazók egy jelentős része is elégedett a vakcinabeszerzési stratégiával” – tette hozzá.

„A baloldali előválasztás jelentéktelenné válik, ugyanis alig van olyan választókörzet, ahol érdemi, valós verseny alakulhat ki a jelöltek között a folyamatosan megkötésre kerülő háttéralkuk és visszalépések miatt” – emelte ki Tóth Erik. Szolomayer Balázs hozzátette: „a baloldali pártoknak nincs mondanivalójuk, nem járultak hozzá a vírus elleni védekezéshez, és olyan ügyeket próbálnak napirenden tartani, amelyek még a saját szavazóikat is csak részben érdeklik. A Fudan-ügy is ennek egy tipikus példája, ahol a hétvégére időzített tüntetésen is jó, ha ötezren részt vettek”.

A Bolond Lyukból rovatban arról volt szó, hogy Skóciában egy 29 éves édesanyát gyűlöletbeszéddel vádoltak meg, mert biológiai tényként beszélt a férfi és női nemek közötti különbségekről. „A teremtés és a biológiai alapvetések melletti kiállás sajnos egyes országokban már valóban bűnnek számít” – fogalmazott Tóth Erik. Szolomayer Balázs szerint „a liberális és baloldali gondolatot vallók minden esetben megpróbálják megbélyegezni és ellehetetleníteni azokat, akik nem az ő általuk meghatározott stílusban és tartalommal beszélnek egy témáról”.

A június 8-i adást IDE kattintva hallgathatják meg.

MNO - Karc FM