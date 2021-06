Áttörést hozhat a rákkezelésben az Európában egyedülálló magyar csúcsprojekt

2021. június 9. 14:58

Áttörést hozhat a rákkezelésben az Európában egyedülálló egészségügyi csúcsprojekt, amely a rosszindulatú pajzsmirigy daganatok vágás nélküli műtétének kifejlesztésére indult Magyarországon, a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetben. A csaknem 300 millió forintos kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több mint 167 millió forinttal támogatja – közölte a cég.

A pajzsmirigy jóindulatú göbeinek és jóindulatú melldaganatok eltávolításánál már évek óta eredményesen alkalmazzák a nyitott műtét nélküli, hőkezeléses technológiát, a termoablációt. A régióban egyedül itt érhető el ez az eljárás, ami hozzájárul az ország pozíciójának erősítéséhez az orvosi innovációk és beruházások terén – írták, megjegyezve, hogy a mostani három éves projekt, a rosszindulatú elváltozásoknál is alkalmazható technológia iránt jelentős a külföldi szakmai érdeklődés.

Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a PremierMed Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet intervenciós radiológusa vágás nélküli pajzsmirigyrákműtétet mutat be Budapesten, a Premier Med Egészségügyi, Oktató- és Kutatóintézetben 2021. június 9-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet intervenciós radiológusa szerint a vágás nélküli beavatkozás a betegeknek forradalmi újítást jelent a rákkezelésben, az országnak pedig hatalmas előrelépést az egészségügyi innovációk területén.

A rádiófrekvenciás kezelés minimál-invazív eljárás, a többéves nyomon követéses tanulmányok alapján ugyanolyan eredményes, mint a hagyományos műtéti vagy egyéb alkalmazott eljárások, azonban azoknál sokkal alacsonyabb műtéti kockázatot jelent és a kezelés sokkal olcsóbb, mint a fekvőbeteg-ellátásban nyújtott, jellemzően műtéti megoldások - ismertette a közleményben Deák Pál Ákos. Azt is megemlítette, hogy noha a világban 2015 óta folynak kutatások a rosszindulatú pajzsmirigyrák termoablációs kezeléséről, alig van még szakirodalma, így a magyarországi kutatás szerinte komoly mérföldkő lesz. Elmondta azt is, nemzetközi kutatásokat folytatnak annak érdekében, hogy az eljárást hamarosan minél több szerv kezelésére és azok rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek gyógyítására is alkalmazzák majd.

A Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetben nemcsak alkalmazzák az új technológiákat, de oktatják is a magyarországi és külföldi orvostanhallgatóknak, valamint az egészségtudományi kar radiográfus hallgatóinak, amellyel Magyarország újabb jelentős lépést tesz az innovatív orvosi technikák oktatásában is – áll a közleményben.

A Premier G. Med cégcsoport 2015-ben nyitotta meg Egészségközpontját, 2019-ben pedig a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetet. A társaság vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, működéséből származó eredményét fejlesztésekre fordítja. A beszállítás könnyítésére és korszerűsítésére 2012-ben készült el Nagytarcsán saját logisztikai központjuk, erre nagyságrendileg 460 millió forintot fordítottak. A társaság tavalyi bevétele 2,564 milliárd forint volt, nyeresége 221 millió forintot tett ki. Idén 3 milliárd forintos bevétellel számolnak.

hirado.hu - MTI