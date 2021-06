A teljes ellenzék elutasítja a Momentum jelöltjét Szolnokon

2021. június 9. 16:48

A fővárosból Szolnokra delegált, politikai babérokra törő egykori újságíró a jelek szerint ha mást nem, a fenyegetőző, ellentmondást nem tűrő, lekezelő és lehengerlő stílust megtanulta egykori barátjától, a maffiózó Portik Tamástól. Többen panaszkodtak már a közösségi oldalakon Kármán Irén modora miatt, egyre népszerűtlenebb a baloldal jelöltje az alföldi nagyvárosban.

A Magyar Nemzet információi szerint már a helyi Momentum tagjaival sincs beszélőviszonyban a Jász-Nagykun-Szolnok megye 1-es választókörzetének Fekete-Győr András pártelnök által támogatott országgyűlési képviselőségre hajtó jelöltje, Kármán Irén. Az egykori újságíró több baloldali politikust is mélyen megsértett, meg is fenyegetett, a közösségi oldalakon a helyi polgárok is arról panaszkodnak, hogy agresszív, kioktató, lekezelő stílusban reagál azokra a hozzászólásokra, amelyekben kritizálni merik politikai ambícióit, stílusát.

Fekete-Győr András és Kármán Irén Fotó: Facebook

A Jobbik szolnoki szervezete a Facebook közösségi oldalon hozta nyilvánosságra az elmúlt napokban, milyen minikritériumoknak kell megfelelnie valakinek ahhoz, hogy jelöltként parlamenti képviselői célokat tűzzön ki maga elé. A közlemény alapján hozzáteszik: ezek a feltételek nem újak, hónapokkal korábban közölték a részleteket a többi párttal. Szavaikból egyértelműen kitűnik, az ellenzéki előválasztás jelenlegi jelöltje nem felel meg ezeknek a kritériumoknak: nem él és nem is dolgozik a választókörzetben. Soha nem is élt itt, ezért nincs társadalmi hátországa. A Jobbik szerint legalább ötéves tényleges és tevőleges szolnoki múlt kell a jelöltséghez, és úgy vélik, egy jelöltnek biztos, politikán kívüli személyes egzisztenciával is bírnia kell, ezt sem látják a Momentum Budapestről nyakukra küldött megbízottja esetében, zavaros hátterű, ejtőernyősként ideküldött politikai kalandorként utalva Kármán Irénre.

dr. Szotyori-Lázár Zoltán Jobbik

A szolnoki polgárok szerint a momentumos jelölt korábbi, Portik Tamás maffiózóval, többszörös gyilkossal bevallott intim viszonya alkalmatlanná teszi az egykori újságírót arra, hogy tisztes polgárok érdekeit képviselje az alföldi nagyvárosban.

A többi baloldali párt sincs megelégedve a jelölttel. Információink szerint közös nyilatkozatban tervezik kifejezni aggodalmukat Kármán személye miatt. Úgy vélik, zavaros múltja miatt az egész szolnoki ellenzéki előválasztás hitelességét veszélyezteti, emiatt nemcsak az ellenzéki összefogás, de az ellenzék szavazóbázisa is megrogyhat. Kármán ugyan már tagadja, hogy egy riportsorozata megírásához fűződő munkakapcsolaton kívül a magánéletben is viszonya lett volna az akkor még büntetlen Portikkal, de korábbi nyilatkozatai ezt cáfolják. A szolnokiak úgy tudják, Kármánt idézve, az újságírásról politikusi „szakmára ” váltó jelölt megpróbálta letiltatni a bizonyító erejű videót.

A szolnokiak Facebook-közössége szerint Kármán erőszakossága a helyi baloldal politikusait is megosztotta. A Kimondott Szolnok ellenzéki oldal bejegyzései szerint a helyi Momentum vezetői már telefonon sem hajlandók vele beszélni, amiért Kármán magát felsőbbrendűnek képzelve próbálja rákényszeríteni akaratát másokra.

A helyi szocialisták sem örülnek Kármánnak. Az MSZP a fiatal szolnoki önkormányzati képviselőt, László Norbertet szerette volna indítani az ellenzéki előválasztáson. Az időközben országosan megköttetett MSZP–Momentum-paktum értelmében jelöltjüket leszedték a baloldali sakktábláról, és először arra utasították a helyi aktivistáikat, álljanak be a fővárosból ide delegált Kármán Irén mögé. Mára a helyzet változott, a Momentum jelöltjének a szocialisták szerint sincs semmilyen kötődése a városhoz és a választókörzethez, s bár erős önreklámmal próbálja magát népszerűsíteni, helyismerete sincs. Múltja mellett jelenlegi politikai stílusa is felvállalhatatlan. A szolnoki szocialisták kijelentették, most már nem szívesen támogatják a Momentum jelöltjét, nem tesznek semmit az érdekében.

A szolnoki ellenzék közösségi oldalán tegnap arról számoltak be, hogy Kármán egyik éjjel telefonról küldött üzenetben utasította Szolnok szocialista alpolgármesterét, Győrfi Mihályt és az MSZP visszaléptetett jelöltjét az együttműködésre és a személyét támogató kampányra.

Kimondott Szolnok

A bejegyzés szerint miután közölték vele, hogy erre semmilyen esély nincsen, Kármán maffiózókat megszégyenítő módon fenyegette meg a szocialistákat, hogy politikai karrierjével játszik az, aki megtagadja az utasítást. Lapunk telefonon megkereste az alpolgármestert. Győrfi Mihály titkárnőjén keresztül üzenve semmit nem kívánt hozzáfűzni az állítólagos fenyegetéshez de nem is tagadta.

