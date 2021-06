Akár tíz év börtönre is ítélhetik a magyar iszlamista terroristát

2021. június 10. 12:19

A hírek szerint öngyilkos merényletre is hajlandónak mutatkozott V. Kende, a terrorcselekmények előkészítésének alapos gyanújával elfogott kecskeméti férfi. Ami azonban biztos, hogy V. Kende internetes csevegéseket folytatott iszlamistákkal csőbombás robbantásokról és arról, hogy gépjárművel fog tömegbe hajtani.

Bizonyítottság esetén akár tíz évet is kaphat a 21 éves kecskeméti egyetemista, V. Kende, akin a Terrorelhárítási Központ (TEK) több felszámoló egysége ütött rajta a köztiszteletben álló szülei családi házában.

Indokolt volt a TEK körültekintően és nagy létszámmal végrehajtott akciója. Az eddigi információk szerint ugyanis V. Kende szélsőséges iszlamista lett, vélhetően a tavaly márciusban kitört Covid–19 világjárvány miatt hozott korlátozások ideje alatt. A Budapesti Gazdasági Egyetemen (más források szerint a főiskolán) tanuló fiatal távoktatásra kényszerült, ez pedig szülei kecskeméti családi házában zajlott – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A tanulás mellett azonban az internet legsötétebb bugyraiba, a maffiák és a terroristák által kedvelt dark weben kapott a jelek szerint hatékony agymosást az Iszlám Állam toborzóitól. Itt kerülhetett kapcsolatba más szélsőséges iszlamista csoportokkal is.

Hivatalos forrásokból úgy tudjuk, V. Kende áttért az iszlám vallásra, arab nevet is választott magának, az Instagram-oldalát Hüsseyin Ziyad V. néven jegyzi, felesküdött az Iszlám Államra. Azonosult is a terrorista szervezet tevékenységével és taktikájával, hiszen akár öngyilkos robbantásra is hajlandónak mutatkozott. Szimpatizált azzal a gondolattal is, hogy járművel a tömegbe hajtson.

A Magyar Nemzet úgy tudja, mindezeket a hatóságok a V. Kende számítógépéből, okostelefonjából és egyéb adathordozóiból kinyert adatokkal tudják bizonyítani. Amennyiben a bíróságon is megállnak a bizonyítékok, V. Kende súlyos büntetésre számíthat.

A terrorcselekmény előkészülete alapesetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ám öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztést is kaphat a vádlott, ha ezt terrorista csoport tagjaként kívánja megvalósítani.

V. Kende az utóbbi kategóriába sorolható a jelenlegi ismereteink szerint.

Surdy Miklós ügyvéd, korábban büntetőbíró szerint az, ha valaki rákeres az interneten az Iszlám Állammal való kapcsolattartásra, még nem bűncselekmény. Más a helyzet, ha már konkrét lépéseket is tesz.

„Ha a csőbomba beszerzésére lépéseket tett, az összeszerelés iránt érdeklődött, anyagokat szerzett be, már megalapozhatja a bűncselekmény előkészítése elkövetésének gyanúját” – nyilatkozta az Inforádiónak Surdy Miklós.

Hajdu János altábornagy, a TEK főigazgatója korábban azt közölte: a gyanúsított beszerzett csőbombaalkatrészeket.

Az is erősíti az alapos gyanút, hogy V. Kende a hírek szerint bejelentette a csak külön jelszóval látogatható iszlamista honlapon, hogy „eszmetársával” öngyilkos akcióra is hajlandó.

A Magyar Iszlám Közösség imámja khutbát (a mohamedánok pénteki istentiszteletén tartott szónoklatot) mondott a magyar dzsihadista elfogásának hírére. A hitszónok kiemelte, „ha valaki nem ismeri a vallást, a Próféta tanításait kellő alapossággal, tudatlan, az könnyen beleeshet a szélsőségességnek és a túlzásnak a csapdájába. A vallás szerint az ártatlan emberi élet kioltása a legnagyobb bűn […] nincs súlyosabb bűn annál, mint amikor valaki elveszi egy embertársa életét jogtalanul. Az ilyen ember a magasságos Allah nevében bűnöző […] gyilkos, és semmi olyan nem létezik, ami ezt a tettet bármi módon igazolhatná […].”

A hitszónok szerint különösen káros az embereknek és a vallásnak, ha valaki a hit nevében gyilkol jogtalanul, mint a terroristák. V. Kendét soha nem látták, nem ismerik, szerintük fél éve lett muszlim. A hitszónok szerint azonban ennyi idő alatt nem lehet megtanulni a valódi iszlámot, és ezt a tudatlanságot használják ki a szélsőségesek.

hirado.hu - Magyar Nemzet