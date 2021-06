Liget Budapest - Átadták a Madárbarátok Tanösvényét

2021. június 10. 16:38

A városligeti Mőcsényi Mihály Botanikus Kert 2021. június 10-én. MTI/Máthé Zoltán

Felavatták a Madárbarátok Tanösvényét, amelyet a Városligetben nemrég átadott Mőcsényi Mihály Botanikus Kert mellett alakítottak ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködésben, a Liget Budapest projekt keretében.

Az egész projekt alapkoncepciója az, hogy a Városliget a környékbeli iskolák számára lehetővé tegye interaktív és élményszerű oktatást. Lényegesen izgalmasabb ugyanis egy környezetismeret- vagy biológiaóra, ha itt, a helyszínen meg lehet nézni, milyen egy urbánus környezet élővilága - hangsúlyozta a tanösvény csütörtöki bemutatóján a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Gyorgyevics Benedek hozzáfűzte: ebbe a sorba illeszkedik a Madárbarátok Tanösvénye is, ahol mindeddig 123 madárfajt észleltek a Magyarországon előforduló kevesebb mint 300 madárfajból. A Mőcsényi Mihály Botanikus Kertet már 2020 végén birtokba vehették a látogatók, de a Városliget legkülönlegesebb növényeit felvonultató parkrésze a tavasz beköszöntével nyerte vissza igazán régi fényét, itt ugyanis 335 növényfaj 35 ezer újonnan telepített példánya és számos egyéb attrakció csalogatja a parkhasználókat - közölte a vezérigazgató.

Mint az MTI kérdésére felidézte, a korábban Kis botanikus kert néven ismert parkrészt a Főkert 100 éves jubileuma alkalmából adták át 1967-ben az Ajtósi Dürer sor és a mai Olof Palme sétány találkozásánál: a területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak.

A Kis botanikus kert azonban az elmúlt évtizedek során méltatlan állapotba került, leromlott és elhagyatott részeibe hajléktalanok költöztek be. Gyakorlatilag élhetetlen része volt már a Városligetnek, melyet a látogatók egyre inkább elkerültek - idézte fel.

Gyorgyevics Benedek elmondása szerint a régóta várt felújítására a Liget Budapest projekt adott lehetőséget. Amennyire csak lehetett, igyekeztek helyreállítani az eredeti állapotokat, a teljes rehabilitációnak köszönhetően azonban a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe a Királydomb felé megnőtt, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került.

A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását, de helyet kapott a itt egy különböző felületekből álló, mezítláb használható Kneipp-ösvény is. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A leromlott állapotú esőbeálló helyére egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott - számolt be a fejlesztésekről.

A vezérigazgató hozzátette: a városligeti növényvilág tanulmányozása mellett a diákok a park madárvilágáról is képet kaphatnak a Madárbarátok Tanösvényén. A botanikus kert mellett kialakított tanösvény tíz állomáson keresztül mutatja be a Liget változatos madárállományát közérthető nyelvezetű és élethű illusztrációkkal ellátott táblák segítségével.

Gyorgyevics Benedek az MTI kérdésére elmondta: akárcsak a Városliget parki fejlesztéseinek túlnyomó része, a Madárbarátok Tanösvénye is egész nap, bárki számára elérhető lesz, noha a délelőtti időszakban az iskoláscsoportok kapnak prioritást.

A Madárbarátok Tanösvénye a Városligetben 2021. június 10-én. MTI/Máthé Zoltán

MTI