Brüsszel - Lengyelország nem kérdőjelezheti meg az uniós jog elsőbbségét

2021. június 10. 20:50

Lengyelország nem kérdőjelezheti meg az uniós jog elsőbbségét, ezért az Európai Bizottság levélben fordult a varsói vezetéshez, hogy vonja vissza a Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő által márciusban a lengyel alkotmánybírósághoz benyújtott, a lengyel nemzeti jog és az uniós jog közötti hierarchiára vonatkozó indítványát - jelentette ki Christian Wigand bizottsági szóvivő a brüsszeli testület csütörtöki sajtótájékoztatóján. Morawiecki közölte: nem tervezi az indítvány visszavonását.

A szóvivő elmondta, hogy a bizottság komolyan aggódik az indítvány miatt, mivel az az uniós jog alapvető elveit vitatja, és megkérdőjelezi annak elsőbbségét. Wigand hangsúlyozta: az Európai Unió Bíróságának ítéletei minden uniós tagállami hatóságra és bíróságra nézve kötelező érvényűek. Hozzátette: Lengyelországnak egy hónapja van a válaszadásra, az Európai Bizottságnak, mint az uniós szerződések őrének joga van lépéseket tegyen az ügyben.

Morawiecki március végén az EU Bíróságának egyik döntése kapcsán fordult a varsói alkotmánybírósághoz. A varsói kormány már az előző évben is nyújtott be hasonló alkotmánybírósági indítványt, miután az uniós bíróság tavaly áprilisban elrendelte a lengyel fegyelmi kamara rendelkezéseinek felfüggesztését. A lengyel vezetés akkor is arra kérte a taláros testületet, hogy véleményezze vajon az EU bírósága jogosult-e az olyan intézkedések elrendelésére, mint amilyen Lengyelországra vonatkozóan született.

Morawiecki csütörtöki sajtóértekezletén újságírói kérdésre aláhúzta: nem tervezi visszavonni az alkotmánybírósági indítványát.

Mint magyarázta, azért fordult a varsói taláros testülethez, hogy "a lengyel jogrendben újból megerősítést nyerjen a legmagasabb rendű jogi aktust jelentő alkotmány elsőbbsége az európai jog felett".

A miniszterelnök hivatkozott az alkotmánybíróság korábbi, Lengyelország EU-csatlakozásával és a lisszaboni szerződéssel összefüggő döntéseire. A bírák akkor arra jutottak, hogy az egymásnak ellentmondó jogi előírások esetén vagy magukon az előírásokon, vagy pedig az alkotmányon kell változtatni - idézte fel. "És ilyen az EU-tagság logikája" - tette hozzá.

Azzal érvelt, hogy az említett ellentmondás elvileg bekövetkezhet, ezért fontos volt élni az alkotmánybírósági rákérdezés jogával. "Abszolút elsőrendűnek" nevezte az ilyen esetekben a lengyel alkotmánybíróság véleményét.

MTI