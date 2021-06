Bírósági huzavona a székelyföldi elítéltek ügyében

2021. június 10. 22:38

Nem jogerős elsőfokú ítéletében a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáról döntött a brassói bíróság. Az ügyészség fellebbezést nyújthat be. A jogerős ítéletek eddig több alkalommal is megváltoztatták a mostanihoz hasonló alapfokú ítéletet. A terrorizmus vádjával elítélt székely férfiaknak bő hét hónap múlva lejár a büntetésük, azaz egy számukra kedvező jogerős döntés megszületése is csak minimális mértékben csökkentheti a börtönben eltöltött időt.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte öt-öt év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság terrorcselekmények, valamint ezekre való felbujtás miatt. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen az első fokon eljáró bukaresti táblabíróság megalapozatlannak tartotta az ügyészségi vádirat nagyobb részét, és csak tizenegy, illetve tíz hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek. Mint arra az MTI emlékeztet, Bekét és Szőcsöt a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség állította bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán talált petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnep katonai parádéján.

Korábbi kézdivásárhelyi szimpátiatüntetés a két vádlott mellett. Fotó: MTI/Kátai Edit

A két férfi 2020 májusa óta kérhette a feltételes szabadlábra helyezést, azóta négy, erre vonatkozó kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó magaviseletük alapján valamennyi esetben ajánlotta a szabadon bocsátást. Beke István eddigi kéréseit rendre elutasították a bíróságok. Utoljára idén februárban a konstancai törvényszék utasította el jogerősen a székelyföldi férfi szabadon bocsátási kérelmét. Beke feltételes szabadlábra helyezésének a perét azért tárgyalták Konstanca megyében, mert az elítélt korábban koronavírussal fertőződött meg, és átszállították a feketehalmi börtönből a tengerparti város közelében lévő Poarta Albă börtön kórházába. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két korábbi alkalommal is elrendelte a brassói bíróság, az ügyészség fellebbezése után azonban a Brassó Megyei Törvényszék megváltoztatta az ítéletet.

Pataky István (Marosvásárhely)

