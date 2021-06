Országszerte napsütés, elszórtan zápor kialakulhat

2021. június 11. 09:57

Pénteken a maihoz hasonló fülledt, meleg, nyári idő várható. Szombaton, a közeledő hidegfront előtt már több lesz felettünk a felhő, napközben csak helyenként, majd éjszaka, az átvonuló front hatására, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Vasárnap és még hétfőn is a front mögött érkező szárazabb, hideg levegő alakítja időjárásunkat, így a napsütés ellenére is pár fokkal hűvösebb időnk lesz. A folytatásban napról-napra melegebb és viszonylag száraz levegő érkezik nyugat felől hazánk térségébe, így a sok napsütést csak kevés felhő zavarhatja, futó zápor csak elvétve lehet és visszatér a kánikula, sőt hőségnapok köszöntenek be, hisz hazánk egyre nagyobb részén emelkedik délutánra a hőmérséklet 30 fok fölé.



Ez sem tart azonban sokáig a jövő hét végén érkező front hoz majd felfrissülést a nagy melegben.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: az ország legnagyobb részén sok napsütés várható gomolyfelhő-képződéssel, amelyekből elszórtan - nagyobb eséllyel a Dunántúlon és a Dél-Alföldön - alakulhat ki zápor, zivatar. Többfelé megélénkül az északnyugati, északi szél, zivatarok környékén erős vagy viharos széllökés is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu