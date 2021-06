Székelykeresztúron is helyi rendőrség alakul

2021. június 11. 11:59

A szemét- és a parkolási gondok, valamint az illegális építkezések visszaszorítása érdekében, a székelyudvarhelyi egység mintájára alakítanak helyi rendőrséget Székelykeresztúron. A helyi költségvetés elfogadásakor el is különítették az ehhez szükséges pénzösszeget, jelenleg jelentkezőket várnak a három meghirdetett állásra.

Székelykeresztúr főtere. Hamarosan helyi rendőrök járőrözhetnek a kisvárosban is • Kép: Erdély Bálint Előd

Nagy gondot jelent Székelykeresztúron és közigazgatási területén a szemetelés, a parkolással is rendszeresen problémák vannak, ugyanakkor az illegális építkezéseket is vissza kell szorítani – magyarázta Koncz Hunor János polgármester, hogy miért van szükség a helyi rendőrség megalakítására a településen.

Túlzásnak érezte az általunk hallottakat, miszerint így is erős állami rendőri jelenlét van a kisvárosban (naponta esetenként akár többször is hallani a rendőrautók hangjelzéseit), sőt, információi szerint a hatóság jelentős személyzethiánnyal küzd. Éppen ezért az államiak munkáját is segítené a megalakuló egység, vagyis terhet venne le a vállukról hatáskörének megfelelően. „A csendzavarás, rendbontások és más, kisebbnek mondható problémák a helyi rendőrökhöz tartoznának, így az államiak a bűnüldözésre fókuszálhatnának. Erről már egyeztettünk is a helyi hatóságokkal” – fogalmazott Székelykeresztúr polgármestere.

Három állás

Noha az előző városvezetés már 2019-ben megteremtette a lehetőséget a helyi rendőrség megalakításához, csak a mostani költségvetés elfogadásakor különítették el pénzt a megvalósításra – tudtuk meg Koncz Hunor Jánostól. Mint mondta, közel háromszázezer lej áll rendelkezésükre, ám jó eséllyel csak 100-150 ezer lejre lesz szükség, amiből megvásárolhatják a felszereléseket, valamint kifizethetik a majdani alkalmazottak ez évi bérét. Egyelőre három állást hirdettek meg, ezek betöltéséhez pedig nemcsak elméleti tudásukat, hanem fizikai rátermettségüket is bizonyítaniuk kell a jelentkezőknek. Alkalmazásuk esetén – fél éven belül – kiképzésen kell részt vegyenek a helyi rendőrök.

Székelykeresztúr ősi magyar címere

A polgármester arra is kitért, hogy a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrséggel együttműködve alakítják meg a helyi egységet, már eddig is számos segítséget kaptak tőlük. Ezenkívül pedig az új munkatársaknak lehetőségük lesz majd arra, hogy székelyudvarhelyi kollégáikkal közösen szerezzenek tapasztalatokat feladatuk megkezdése után. A polgármester azt reméli, hogy már augusztusban megalakulhat az egység, amelynek székhelye egyelőre a székelykeresztúri polgármesteri hivatalban lesz, de a tervek szerint idővel külön épületet is biztosítanának számukra. Arra is kitért, hogy noha egyelőre csak három helyi rendőrt alkalmaznak, szerinte hosszú távon akár 5-6 munkatársra is szükség lehet. Persze erről csak azután tudnak dönteni, hogy megtapasztalták, mennyire lesz hatékony az egység.

Szerinte nem egy ember „személyes hadseregét kell képezzék a helyi rendőrök,” hanem áldozatos munkával kell dolgozniuk a közösség problémáinak megoldásán.

Fülöp-Székely Botond

szekelyhon.ro