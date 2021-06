Ha Dobrev Klára harcolni akar az oligarchák ellen, kezdje a férjével!

2021. június 11. 13:21

A Fidesz frakcióvezetője szerint "Gyurcsányné" oligarchaellenes javaslata inkább "családon belüli vitának" tűnik. Kocsis Máté pénteki Facebook-bejegyzésében ezért azt üzente Dobrev Klárának, a DK kormányfőjelöltjének: "ha harcolni akar az oligarchák ellen, kezdje a férjével".

Kocsis Máté a közösségi oldalán azt írta: "a lopott budai luxusházban élő milliárdos Gyurcsány az egykori pártállami kapcsolataiból alapozta meg a vagyonát, egy forintokért vett meg állami vállalatokat, értékes ingatlanokat privatizált ki, de külföldről is pénzelték". Így lett milliárdos oligarcha - tette hozzá.



A Fidesz frakcióvezetője úgy folytatta, emellett Gyurcsány Ferenc "bukott kormányának nagy része is milliárdosokból" állt, és az ismert baloldali oligarchák még ma is őt segítik.



"Gyurcsányné oligarchaellenes javaslata így inkább családon belüli vitának tűnik. Este üljenek le, igyanak valamit, és szép nyugodtan beszéljék meg inkább" - fogalmazott a kormánypárti politikus.



MTI