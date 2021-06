Varga Judit: abszurdum az EU Bíróság lassúsága, megrendíti a bizalmat

2021. június 11. 13:40

Az Európai Unió Bírósága eleget tett az Európai Parlament (EP) kérésének és elrendelte a jogállamisági kondicionalitást megtámadó keresetünk gyorsított eljárásban történő elbírálását - közölte az igazságügyi miniszter közösségi oldalán pénteken.

Varga Judit abszurdnak nevezte, hogy "a Sargentini-szavazás következtében felmerült egyszerű eljárásjogi kérdésben" közel három év alatt tudott csak dönteni a testület, most azonban az unió történetének egyik legfontosabb és legbonyolultabb jogi kérdésére "mindössze pár hónap döntési időt szán".



"Régóta tudjuk, hogy a brüsszeli balliberális politikusok képtelenek elviselni, hogy vannak tagállamok, melyek a szuverén, önálló nemzetállamok Európájában hisznek, és elutasítják a migrációt. A mostani eljárás is ékes példája az ellenünk folyó politikailag motivált koncepciós eljárásnak" - tette hozzá.



A miniszter hangsúlyozta: ezzel azonban "megrendítik az egész európai együttműködésbe vetett bizalmat".



Varga Judit kiemelte: továbbra sem engednek a politikai zsarolásnak, továbbra is a magyar érdekeket fogják képviselni Magyarországon, Brüsszelben és a luxembourgi bíróság előtt.

