Fidesz: a baloldal hatalmon csak sanyargatta a nyugdíjasokat

2021. június 11. 14:07

Gyurcsányné beszél a nyugdíjasok védelméről, de amikor lehetőségük lett volna tenni az idősekért, akkor inkább magukra hagyták őket - kommentálta a Fidesz Dobrev Klára DK-s politikus pénteki nyilatkozatát közleményben.

Hozzátették: "a baloldal megmutatta, amikor hatalmon volt, hogy csak sanyargatni tudja a nyugdíjasokat".



"A válságos időkben elvettek az idősektől egyhavi nyugdíjat, hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat, háromszorosára emelték a gáz árát, duplájára az áram árát és az élelmiszerek áfáját, nyugdíjadót akartak bevezetni, sőt az egészségügyet is fizetőssé akarták tenni az időseknek" - sorolta a nagyobbik kormánypárt.



Hangsúlyozták: a Fidesz-KDNP ezzel szemben továbbra is igyekszik kiszámítható és biztonságos életet biztosítani az időseknek.



"Az elmúlt években csökkentettük a rezsit, valamint folytatódik a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése, ami 2,5 millió embert érint Magyarországon. Emellett bízunk abban, hogy jövőre is tudunk nyugdíjprémiumot fizetni, mert a gazdaság növekedése lehetővé teszi" - emlékeztettek.



Kiemelték: a kormánypártok, mint ahogy eddig, jövőre is megbecsülik a nyugdíjasokat.



Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltje pénteki sajtótájékoztatóján azt ígérte, kormányra kerülése esetén visszaállítja a nyugdíjszámítás svájci indexálását.



MTI