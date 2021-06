Alapkő a végvári vitézség megelevenítéséhez Somlón

2021. június 11. 14:55

Újabb erősség épül a magyar végvári szellem megelevenítéséhez: a fiatal várjárók újabb célpontja lehet Somló.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára (k), valamint Horváth Zoltán polgármester, Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa és Takács Szabolcs Veszprém megyei kormánymegbízott (b-j) elhelyezi a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megújuló somlói vár turisztikai célú fejlesztésének alapkövét Doba közelében 2021. június 11-én. MTI/Vasvári Tamás

Jövő tavaszra megújul a somlói vár a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, az erőd növekvő turisztikai vonzereje révén hozzájárul a térség gazdaságának élénkítéséhez is - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken, amikor letették a beruházás alapkövét.

György István közölte: a programnak köszönhetően országszerte 30 kiemelt műemlék, 18 kastély és 12 vár újul meg és gazdagodik új funkciókkal, a somlói várra 317,5 millió forintot fordítanak. Mint mondta, a program célja, hogy a fejlesztés révén sokak számára vonzerőt jelentő funkcióval gazdagodjanak a történelmi épületek, turisztikai kínálatot nyújtsanak minden korosztály számára.



Örvendetesnek nevezte, hogy a kormány jó járványkezelési stratégiájának köszönhetően kedvezően alakul a helyzet, így másfél hónappal megelőztük Európa más országait a nyitásban, ami a turizmusra is előnyös hatással van. Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a somlói várban helyreállítják majd egyebek mellett a vár belső kapuját, az egykori gyilokjárót, ingyenesen látogatható kiállítást rendeznek be. A fejlesztés részeként feltárják a falakon lévő nyílásokat, helyreállítják a belső járószintet, a válaszfalakat és ajtókat rekonstruálják, burkolattal látják el az udvart, a vízelvezetést kiépítik, zöldfelületet alakítanak ki.



Veszprém megye előkelő helyen áll a kastélyok és várak megújulása terén, hiszen megújult formában várja majd a látogatókat a sümegi vár és a püspöki palota, a nagyvázsonyi vár, valamint a várpalotai kastély is - jegyezte meg Glázer Tamás. Kovács Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a megújuló somlói vár - az ország legkisebb, de borai miatt legkülönlegesebb borvidékének számító somlói borvidék mellett - tovább növeli a környék vonzerejét.

MTI, Gondola