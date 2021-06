Pártot alapítanak a Gyurcsányban csalódott DK-sok

2021. június 11. 20:51

Valódi Demokrata Párt néven új formációt alapítanak a III. kerület volt DK-s politikusai – tájékoztatott A Kerület című lap, melynek információi szerint Hazai Iván András, Óbuda-Békásmegyer volt alpolgármestere a képviselő-testület egészségügyi bizottságának korábbi elnökével, Rózsa László Péterrel lép szövetségre azt követően, hogy január végén egyszerre léptek ki a Gyurcsány-pártból. A két DK-s politikus akkor személyes okokkal indokolta távozását, viszont néhány hónappal később Hazai részletes magyarázattal állt elő.

A volt alpolgármester kijelentette: a Demokratikus Koalíció mára már nem az a demokratikus párt, amelyet egykor képviselt.

– Meglátásom szerint egy szűk vezetői réteg dönt mindenről, és ez által nem hagyják érvényesülni a demokráciát a pártban. Szembesültem többször, hogy a DK-ban, aki elér egy magasabb politikai pozíciót, azzal elszalad a ló. Nem kicsit, nagyon!” – vallotta be a politikus, aki azt is leírta, Gyurcsány Ferencben csalódott a legnagyobbat.Véleménye szerint ugyanis felháborító, hogy a pártvezetés legitimált egy olyan pártot, amelyik néhány éve még a legszélsőségesebb, gyűlöletkeltő kampányt folytatta, akikkel szemben a DK állt ki a legradikálisabban. A baloldali politikus – akit állítólag Gyurcsány megfenyegetett a távozása miatt – azt is beismerte, csak egy eszköz volt a pártvezér számára, mint sokan mások, akik hasonlóan csalódtak a DK jelenlegi politikájában és vezetésében. Sajnos az a helyzet – tette hozzá –, hogy amikor profivá válik egy párt, mint jelenleg a DK, akkor ezek szerint megváltoznak az emberek a pártban, és ezáltal elveszni látszik a párt lelke.

Hazai végül azt is nehezményezte, hogy Kiss László, a III. kerület polgármestere egyértelműen kijelentette, hogy az idősebb képviselőkre a jövőben nincs szükség, a következő önkormányzati ciklusban nem számít rájuk, cserben hagyva ezzel az idősebb korosztály szavazóit is.

A pártalapításról túl sok konkrétum egyelőre nem derült ki, de annyi bizonyos, hogy Rózsa a párt ügyvezető elnöke lesz, rajta kívül pedig felesége, Rózsáné Gulyás Dóra is alelnöki tisztséget fog betölteni. A Valódi Demokrata Párt jelenleg bejegyzés alatt áll.

MNO