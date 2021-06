A koronavírus-járvány elleni küzdelem hősei a brit uralkodó kitüntetési listáján

2021. június 12. 08:41

Az idén is a nagy-britanniai koronavírus-járvány elleni küzdelem hősei állnak a brit uralkodó születésnapja alkalmából összeállított kitüntetési lista élén.

Az uralkodói elismeréseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi "hivatalos" születésnapján, majd újév előestéjén.

A szombat hajnalban közzétett idei születésnapi listára 1129-en kerültek fel, és 264 kitüntetés indoklásában szerepelt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben vállalt egyéni szerep.

A lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére jogosító címet adományozta a 95 esztendős uralkodó Sarah Gilbertnek, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-kutatási professzorának, akinek kulcsszerepe volt az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyárral közösen kifejlesztett koronavírus-oltóanyag létrehozásában.

A Sir előnévre jogosító lovagi rangra emelte az uralkodó Andrew Pollard professzort, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-fejlesztő csoportjának igazgatóját, szintén a koronavírus elleni vakcina kidolgozásában kifejtett tudományos tevékenységéért.

A tavalyi születésnapi kitüntetési lista összeállítását rendhagyó módon, az uralkodó egyetértésével júniusról októberre halasztották, és e döntésnek is az volt a kifejezett célja, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében élenjárók minél nagyobb számban részesülhessenek a magas kitüntetésekben.

A tavalyi születésnapi kitüntetési listán szereplők 14 százaléka a brit egészségügyben és a szociális ellátó szolgálatnál dolgozott.

Már ez is példátlanul magas arány volt, de a szombaton nyilvánosságra hozott idei listán az egészségügyi és a szociális dolgozók aránya meghaladja a 20 százalékot.

Nem maradtak ki azonban a kitüntetettek közül a brit sport és a zene élvonalbeli képviselői sem.

Rick Wakeman, a rockzene történetének egyik leghíresebb billentyűse, a progresszív rock élő legendája a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki címét (CBE) kapta az uralkodótól, és ugyanebben a címben részesült Roy Hodgson, az angol labdarúgó-válogatott volt szakvezetője is.

A 85 esztendős Engelbert Humperdinck énekesnek II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet adományozta.

MTI