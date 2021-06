Donald Trump Nigéria kormánya mellé állt a Twitter-ügyben

2021. június 12. 10:42

Donald Trump volt amerikai elnök gratulált Nigéria kormányának, amiért letiltotta a Twittert az országban. Arra biztatott más országokat is, hogy tiltsák be a Facebookot és a Twittert is, mert a két felület nem engedi a szabad és nyílt beszédet.

A Twitter letiltotta az államfő, Muhammadu Buhari egy bejegyzését. Az államfő a Twitterrint szerint megszegte a felhasználói feltételeket – írta a BBC.

„Kik ők, hogy megmondják, mi jó és mi rossz, ha ők maguk a gonoszok?” – nyilatkozta Trump, és arra biztatott más országokat is, hogy tiltsák be a Twittert és a Facebookot, amiért azok nem engedik a szabad és nyílt beszédet. „Gratulálok Nigériának, amiért betiltotta a Twittert, miután a felület letiltotta az ország elnökét” – szólt keddi nyilatkozata.

A volt amerikai elnök arra is utalt, hogy be kellett volna tiltania a Facebookot, amíg hivatalban volt, de állítása szerint a cég vezetője, Mark Zuckerberg többször megkereste, ebédelt a Fehér Házban, és elmondta, hogy mennyire nagyra tartja Trumpot.

Trumpot a Facebook és a Twitter is januárban tiltotta le a Capitoliumnál történt zavargások után, arra hivatkozva, hogy a volt elnök erőszakra bátorította követőit. Míg a Twitter tiltása végleges, addig a Facebook múlt héten jelentette be, hogy legalább két évig fent kívánja tartani a volt elnök tiltását. Utóbbi az Instagram-fiókjára is vonatkozik.

Nigériában szombaton függesztették fel a Twitter működését, miután a közösségi média letiltotta az elnök, Muhammadu Buhari egy posztját, amely Nigéria négy évtizeddel ezelőtti polgárháborújára hivatkozott, és burkolt fenyegetést tartalmazott az ország délkeleti részén elszakadási mozgalmat támogatók felé. A nigériai kormány szerint nem ez volt az egyetlen oka a felfüggesztésnek.

Az információs miniszter, Lai Mohammed azt mondta a BBC Afrika a középpontban programjának, hogy a szeparatista csoport, az Ipob vezetője, Nnamdi Kanu arra használta a felületet, hogy támadásokat indítson a kormány ellen a délkeleti országrészben.

A tiltás után a Twitter azt nyilatkozta, hogy a felületének elérése alapvető emberi jog, mire többen is kritizálták és képmutatónak nevezték a céget, hiszen konzervatív felhasználókat tiltott le, köztük Donald Trumpot.

hirado.hu