Kunhalmi Ágnes a DK ellen kampányol Szigetszentmiklóson

2021. június 13. 10:37

Két csoport alakult ki mostanra a szigetszentmiklósi baloldali előválasztásra készülve: az egyik a Gyurcsány-pártiaké, velük szemben áll a hol ide, hol oda forgó „független” polgármester, aki mögé most már Kunhalmi Ágnes is beállt. MSZP–DK- küzdelem Pest megye 8. számú választókerületéért.

Nagy erőkkel vonul fel egymás ellen Szigetszentmiklóson a DK és az MSZP. A város baloldali pártjai az előválasztásra készülnek, ami eldöntené, hogy 2022-ben, az éles országgyűlési választáson kit indítsanak közösen a 2019-ben a szivárványos koalícióba tömörült pártok Pest megye 8. számú választókerületének mandátumáért, ám a valódi jelöltek száma mostanra háromra csökkent.

A DK-s csoporttal szemben szépen felsorakozott az MSZP Forrás: Facebook

Tavasszal még valamennyi baloldali pártnak saját jelöltje volt, az önmagát folyamatosan függetlennek nevező, valójában jobbról induló, baloldali támogatottsággal székbe kerülő, azóta pedig hol a Jobbikkal, hol az MSZP-vel egyezkedő Nagy János polgármester kérette magát az indulást illetően. Amióta azonban bejelentette, hogy versenybe száll, szépen átrajzolódott a szigetszentmiklósi baloldal politikai térképe. A momentumos Gyurcsik Józsefről tudni lehetett, hogy valójában a DK-s Jószai Attila embere, aki 2019-ben sokat segített Nagynak a győzelemben, és akit idén januárban a polgármester kirúgott alpolgármesteri pozíciójából. A DK azóta feleségét, Jószai Teodórát építette mint a Gyurcsány-párt jelöltjét, június elején pedig Gyurcsik is bejelentette, hogy visszalép a javára.

Nagy Jánost kezdettől támogatta Lupa János, a Jobbik önkormányzati képviselője. A bejelentés után a polgármester először Márki-Zay Péterrel, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével kampányolt, majd Jakab Péter Jobbik-elnökkel készített több videót. Nagy János MSZP-s kapcsolatai nyilvánvalóak voltak, hiszen kabinetfőnöknek a korábbi halásztelki szocialista polgármestert, Szentgyörgyi Józsefet hívta meg, akivel együtt alpolgármestere, Stefanik Zsolt is átült Szigetszentmiklósra. Az MSZP tavasszal azt jelentette be, hogy Stefanik a jelöltje – ő most maga elé engedi Nagy Jánost.

Az MSZP és a DK párharcának már csak egyetlen alternatívája van az előválasztáson: az LMP-s Kendernay János.

Folyamatos az országos erődemonstráció a Jószai család, illetve Nagy János mellett. Amikor a polgármester Jószait Attilát elmozdította a székéből, Angyalföld és Újpest parlamenti képviselője, a DK-s Varju László állt ki mellette, Jószai Teodórát pedig Dobrev Klára látogatta meg. Nagy mögé most már Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő és Tóth Bertalan, a párt társelnöke is beállt.

Ebben a küzdelemben egyébként nem csak a szigetszentmiklósiak jövőjéről van szó. Pest megye 8. számú választókerületébe olyan települések is beletartoznak, mint Százhalombatta, Tököl, Dunavarsány, Szigethalom és Halásztelek.

