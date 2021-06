Közleményben gratulált Biden az új izraeli kormánynak

2021. június 13. 22:18

Naftali Bennett miniszterelnöknek, Jaír Lapid miniszterelnök-helyettesnek és külügyminiszternek, valamint az új izraeli kabinet minden tagjának gratulált vasárnapi közleményében Joe Biden amerikai elnök.

"Várom, hogy együttműködhessek Bennett miniszterelnökkel a nemzeteink közötti szoros és tartós kapcsolat minden elemének megerősítésében" - írta a közleményben az amerikai elnök. Mint fogalmazott: "Izraelnek nincs jobb barátja, mint az Egyesült Államok. Miközben folytatjuk partnerségünk megerősítését, az Egyesült Államok továbbra is rendületlenül támogatja Izrael biztonságát".

Az amerikai elnök közleményében kiemelte: az általa vezetett adminisztráció "teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy az új izraeli kormánnyal együttműködve előmozdítsa a biztonságot, a stabilitást és a békét az izraeliek, a palesztinok és minden ember számára a tágabb régióban".

Az Egyesült Államok "melegen üdvözli az Izrael Állam új kormányáról szóló bejelentést" - ezt írta vasárnapi közleményében Antony Blinken amerikai külügyminiszter. A tárcavezető úgy fogalmazott: "bízunk benne, hogy minden szempontból megerősítjük az Egyesült Államok és Izrael közötti partnerséget, és együtt dolgozhatunk egy biztonságosabb és virágzóbb jövő érdekében."

A Pentagon tájékoztatása szerint Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is gratulált Benjamin Ganznak, aki az új izraeli kormánynak is tagja, és változatlanul a védelmi miniszteri pozíciót tölti be. "Austin miniszter alig várja, hogy folytassa a fontos együttműködést és párbeszédet Ganz miniszterrel az Egyesült Államok és Izrael közötti stratégiai partnerség elmélyítése érdekében. Az Egyesült Államok elkötelezettsége Izrael biztonsága iránt továbbra is sziklaszilárd" - írta közleményében John Kirby, a Pentagon szóvivője.

Vasárnap a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány megszerezte a szükséges többséget az izraeli parlamentben, véget vetve ezzel Benjámin Netanjahu konzervatív miniszterelnök 12 éves kormányzásának. A Jobbra (Jamina) pártot vezető Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt, így ő a zsidó állam történetében a tizenharmadik miniszterelnök. A koalíciós megállapodás értelmében a ciklus felénél, két év múlva, a centrista Van Jövő (Jes Atíd) párt vezetője, a Bennett-kormány külügyminisztere, Jaír Lapid veszi át a miniszterelnöki posztot.

MTI