Czeglédy a héten ismét bíróság elé áll

2021. június 14. 12:34

Bár az elmúlt két évben Gyurcsány ügyvédje trükkök százait vetette be, hogy akadályozza, húzza az eljárást, Czeglédy Csaba a héten, három évvel azt követően, hogy őrizetbe vették, végre bíróság elé áll, méghozzá elsőrendű vádlottként – bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás vádjával.

Mivel Czeglédyt korábban adócsalás és okirathamisítás miatt kétszer is elmarasztalták, visszaesőként és főként a bűnszervezetben való elkövetés miatt akár 20 évet is kaphat, mutat rá a Pesti Srácok portál. A héten egyébként nem csak Czeglédy vádlotti kihallgatása várható a Kecskeméti Törvényszéken, hanem a büntetőügy kulcsfiguráját, A. Zoltánt is vádlottként kihallgatásra idézték – ő volt az, aki elsőként tett terhelő, feltáró vallomást a bűnszervezet vezetőjére, Czeglédy Csabára.

A bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás vádjával folyamatban lévő büntetőper a Kecskeméti Törvényszéken szerdán és csütörtökön két fontos tárgyalási nappal folytatódik Czeglédy Csaba és társai ellen. Szerdán az egyik strómant, A. Zoltánt, a büntetőper kulcsfiguráját hallgatják ki vádlottként, majd csütörtökön magát Czeglédyt. Ezzel a bíróság a vádlotti kihallgatások végére ér. A Pesti Srácok úgy tudja, A. Zoltán és Czeglédy is vallomástételre készül.

MTI