Két új szabadtéri mozi nyit Budapesten

2021. június 14. 14:45

A nyitást követően a mozikba is újra visszatér az élet. A még nem beoltottaknak külön jó hír, hogy szép számmal nyitnak a szabadtéri mozik is a fővárosban: mostantól a KULTIK Terasz Corvin Plaza és a Köki Terasz is igazi filmklasszikusokkal és premierfilmekkel várja a kimozdulni vágyókat. Mi lehet hangulatosabb, mint egy teraszon eltöltött este a barátainkkal, üdítőt kortyolgatva a vetítővászon előtt? Szerencsére ez a nyár sem telik moziélmények nélkül, a szabadtéri filmnézés pedig jóval rugalmasabb lehetőségeket kínál, mint ha a négy fal közt élveznénk a vetítést.

„Négylábú kedvenceink is velünk tarthatnak, és egy jó sörözéssel vagy kávézással is egybeköthetjük az élményt. A most nyitott KULTIK mozik ráadásul nyugágyakkal, óriás babzsákokkal és rendezői székekkel várnak” – meséli a marketinges, Simon-Horváth Szilvia.

Teraszon is ugyanaz a minőség

Mi a helyzet azokkal, akik a hagyományos mozis hang- és képminőséget kedvelik? Nekik sem kell kompromisszumot kötniük, hiszen most már a teraszokon is éppen olyan technikai megoldások elérhetők, mint a plázák vetítőtermeiben. A KÖKI Teraszon például helyet kap az első szabadtéri lézer vetítőgép, míg a hangtechnikát valódi Dolby Digital hangrendszer biztosítja majd. A vászon sem marad el attól, amit megszokhattunk, a KULTIK Teraszon például egyedülálló airscreent használnak. Ez az óriási, felfújható vászon akár vízen vagy homokon is megállja a helyét, és habár pehelykönnyű, ellenáll a viharos szélnek is. Így már tényleg csak a megszokott mozis nasikat kell beszereznünk: még szerencse, hogy a teraszokon nachosból, pattogatott kukoricából és vattacukorból sincs hiány.

„A szabadtéri mozik különlegessége, hogy itt a premierfilmek mellett klasszikusokat is találunk a kínálatban. A KULTIK Teraszokon június 14-én például két Tarantino „alapfilm”, a Ponyvaregény és az Alkonyattól pirkadatig is vetítésre kerül. 15-én pedig igazi csajos estét tarthatunk, hiszen ingyenesen vetítik a KULTIK Teraszon Magic Mike-ot a KULTIK Köki teraszon a Mamma Miát is. A jegyekért elég a regisztracio@kultik.hu címen regisztrálnunk ”– mondja Simon-Horváth Szilvia.

Emellett olyan, vadonatúj premierfilmek érkeznek a kültéri mozikba, mint a Halálos Iramban 9, a Hang nélkül 2, a Sokkal több mint testőr 2, A nagy visszatérők vagy épp az Egy igazán dühös ember. Ám a kínálat még ennél is színesebb, hiszen akár koncertfilmeket is nézhetünk a szabadban: a KÖKI Teraszon június 18-án, pénteken például a Bon Jovi új koncertfilmjét, a Drive in night-ot tekinthetjük meg.

Ha éppen nem moziznánk, a teraszok akkor is különleges programoknak adnak otthont: a nyár során bábszínházi előadással, divatbemutatóval, blogger találkozóval, és filmfesztivállal is készülnek. Hogy mikor éppen mi zajlik a teraszokon, azt a KULTIK Terasz és a KULTIK Köki Facebookján tudjuk nyomon követni.

MTI