Dömötör szerint a DK logója egy gumilövedék is lehetne

2021. június 14. 14:57

Gyurcsány Ferenc napirend előtt egy Márai-idézetre hivatkozva azt fejtegette, hogy a kormány az értelmi helyett ösztönpolitikát folytat, amivel a magyar választók legalantasabb, időnként legfelemelőbb ösztöneire játszik. A DK elnöke szerint a XX. században voltak már hasonló embertelen rendszerek, ám az emberek idővel rájöttek, hogy történelmi csalás áldozatai. Gyurcsány a hét főbűn közül a jóra való restséggel vádolta a kormányt, amely szerinte az illiberalizmus kalodájába akarja zárni a hazát és meg akarja mondani az embereknek, hogy hogyan szeressenek, hogyan öleljenek. – Mi a csudát tudnak önök ígérni a nemzetnek, majd még egy-két hihetetlen, észszerűtlen adócsökkentést? Azt lehet, de ebből nem lesz jövő – mondta Gyurcsány, aki szerint a korárny az örökös háborúskodást, a baloldal viszont a békét hozza el Magyarországnak.

– Ha már Márait idézi, akkor a kommunizmussal kapcsolatos nézeteit is hozza ide a Házba. Például azt, hogy a kommunistától nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszélyes, mint egy veszélyes eszme képviselője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt – reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba szerint ha már ösztönpolitikáról esett szó, akkor az erőszakról is, márpedig „a DK logója egy gumilövedék is lehetne”.

– Önök semmit sem változtak, ma is újságírókat, köztisztviselőket, művészeket, alkotmánybírókat és minden másként gondolkodót fenyegetnek. Mindezt egy olyan kommunista vezető házából teszik, aki be is váltotta ezeket a fenyegetéseket – mondta Dömötör Csaba.

Mint fogalmazott, ez a politika most ellenzékben van, és az ország érdeke, hogy ez így is maradjon.

Az államtitkár az „észszerűtlen adócsökkentéssel” kapcsolatban hangsúlyozta: a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal most is drasztikus Szja és társasági adóemelést akar és szétverné a családtámogatási rendszert azzal, hogy azt kötnék munkavégzéshez.

– Ez az ország nem lesz még egyszer a gumilövedékek terepe és a gazdasági pangás helye – zárta szavait Dömötör Csaba.

Magyar Nemzet