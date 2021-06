A Jobbik jelöltjét támogatja a Gyurcsány-párt Borsodban

2021. június 14. 16:50

A Jobbik színeiben elindul az előválasztáson, a sátoraljaújhelyi központú választókerületben Erdei Sándor, művésznevén Rokker Zsolti, aki 2019-ben még független jelöltként, de a balliberális pártok támogatásával szerzett mandátumot Miskolcon, a 12-es egyéni önkormányzati választókerületben. A politikus, aki a miskolci közgyűlésben az egészségügyi, szociális és környezetegészségügyi bizottság alelnöke lett, az utóbbi időben oltásellenes megnyilvánulásaival hívta fel magára a figyelmet. Többek között úgy fogalmazott még a kora tavasszal, hogy „Orbán és csapata úgy döntött, hogy nekünk a kínai oltás is jó. Ha nincs bevizsgálva, akkor is”.

Majd Erdei így folytatta: „Édesanyámat nem fogom hagyni beoltatni egy kísérleti fázisban lévő, nem engedélyezett vakcinával”. Ez a kijelentése azért volt megdöbbentő, mert a kínai vakcina már jóval korábban, január 29-én megkapta az engedélyt az Országos Gyógyszerészeti Intézettől.

Erdei Sándor lépésében nemcsak az a furcsa, hogy a Jobbik jelöltjeként kíván indulni a 2022-es országgyűlési választáson, hanem az is, hogy a politikust egy, a Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-aspiránsának Facebook-oldalára feltöltött kampányanyag szerint a Gyurcsány-párt is támogatja. Érdekes, hogy a DK meg sem próbál a sátoraljaújhelyi központú körzetben saját jelöltet találni, hanem már most beáll a jobbikos Erdei Sándor mögé.

– Sándor országszerte, mindig az emberek jólétét, örömét, boldogságát tartotta szem előtt, előadóművészként pedig arra törekedett, hogy a nézők elfeledjék mindennapi problémáikat. Ő képes arra, hogy megszólítsa a jobboldali érzelmű ellenzéki szavazókat is, ez pedig kulcsfontosságú lehet a körzetben – fogalmazott Dobrev Klára. Hozzátette: éppen egy ilyen emberre van szükség ahhoz, hogy 2022-ben itt is győzni tudjunk, ezért a DK Erdei Sándort támogatja az őszi ellenzéki előválasztáson.

Magyar Nemzet