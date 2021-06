A svájciak többsége kiállt a terrorellenes törvény mellett

2021. június 14. 19:09

A vasárnapi népszavazáson a svájci választópolgárok közel 57 százaléka támogatta a kormány terrorellenes törvényét – Európa egyik legszigorúbb jogszabályát a radikális iszlamizmus ellen.

A tavaly elfogadott törvényről azért tartottak referendumot az országban, mert Svájc baloldali politikusainak sikerült több mint száznegyvenezer aláírást összegyűjteniük ellene. A bírálók ugyanakkor nem tudták meggyőzni az állampolgárokat a törvény gyengeségeiről.

– A választók a kormány iránti bizalmukról tanúskodtak a népszavazáson – jelentette ki Urs Bieri, svájci politológus.

– A törvény lehetővé teszi számunkra, hogy növeljük a biztonságot Svájcban, amint azt a lakosság jogosan el is várja tőlünk – fejtette ki Karin Keller-Sutter, Svájc igazságügyi minisztere. Hozzátette: az új intézkedések szükségesek hozzá, hogy megakadályozzák a terrorizmust az országban.

A törvény szabályozásaihoz tartozik, hogy ha a rendőrség bármely 12 éven felüli személyről úgy gondolja, hogy erőszakos cselekmény elkövetésére készül, megfigyelés alá helyezheti, korlátozhatja a szabad mozgását és kihallgatásra kötelezheti az illetőt. Bírósági végzéssel pedig a 15 éven felüli gyanús személyeket kilenc hónapig terjedő házi őrizetbe is helyezhetik. A terrorellenes törvényt a svájci baloldali pártokon kívül nemzetközi szervezetek is bírálják, mert felhatalmazza a szövetségi rendőrséget azzal, hogy akkor is hozhat intézkedéseket a potenciális veszélyt jelentő személyek ellen, ha nincs elég bizonyíték büntetőeljárás kezdeményezéséhez.

Ugyan Svájcban nem történt még annyi iszlamista merénylet, mint az azt körülvevő európai uniós tagállamokban, tavaly novemberben az alpesi országot is elérte a terror.

Svájc déli részén, egy luganói bevásárlóközpontban egy 28 éves nő támadt két másik nőre: az egyiket fojtogatni kezdte, a másikat nyakon szúrta. Az elkövető a támadás közben azt kiabálta, hogy Allah akbar! (Allah a legnagyobb!), és felfedte, hogy az Iszlám Államhoz tartozik.

Vasárnap a terrorellenes törvényen kívül több kérdésben is állást foglalhattak a svájciak. Jóváhagyták a népszavazáson azt a javaslatot is, hogy szűkítsék a vállalkozásoknak járó támogatásokat a koronavírus-járvány idején. Ezzel szemben szűk többséggel elutasították azt az előterjesztést, amelynek értelmében adót vetettek volna ki a klímaváltozást okozó üzemanyagokra, a földgázra és a repülőjegyekre, továbbá nemet mondtak arra is, hogy betiltsák a mesterséges kártevőirtó-szereket.

Svájcban az állampolgárok a közvetlen demokrácia eszközével élve, népszavazással támadhatják meg a szövetségi törvényeket és javaslatokat, ha száz napon belül legalább ötvenezer aláírást szereznek.

MNO