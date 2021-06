EURO-2020 - Nem született gól a spanyol-svéd mérkőzésen

2021. június 14. 23:32

A társházigazda spanyol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a svéd csapattal a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén, Sevillában.

Európa-bajnokság, csoportkör, E csoport, 1. forduló:

Spanyolország-Svédország 0-0



Sevilla, La Cartuja Stadion, 12 517 néző, v.: Slavko Vincic (szlovén)

sárga lap: Lustig (55.)



Spanyolország: Simón - M. Llorente, Laporte, Torres (Oyarzabal, 74.), Alba - Koke (Ruiz, 87.), Rodri (T. Alcántara, 65.), Pedri - Torres, Morata (Sarabia, 66.), Olmo (Moreno, 74.)



Svédország: Olsen - Lustig (Krafth, 75.), Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson (Cajuste, 84.), Ekdal, Forsberg (Bengtsson, 84.) - Berg (Quaison, 69.), Isak (Claesson, 69.)



A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott a 18 esztendős Pedri, aki minden idők legfiatalabb spanyol Eb-szereplő futballistája lett.

Komoly spanyol fölénnyel indult a találkozó, mezőnyben és helyzetekben is messze ellenfelük fölé kerekedtek az ibériaiak, míg a skandinávok jószerével csak kirúgások és a rivális labdaeladásai után jutottak hozzá a játékszerhez. Lehetőségeikkel azonban nem tudtak élni a szünetig a háromszoros Eb-győztes spanyolok, a svédeknek pedig a pontszerzés reményében a biztonság volt az elsődleges szempontjuk a játékszervezésnél. Ezzel együtt is az északi gárda járt közelebb a találathoz az első játékrészben: egy váratlan helyzet végén hazai kapufán csattant a labda. A spanyol fölényt jól mutatja, hogy az első félidőben három hazai labdarúgó is több passzt adott, mint a teljes svéd válogatott (59).

A nagy melegben zajló találkozó igazán sportszerű volt: a második félidő elején 29 fokot mutattak a hőmérők, mikor svéd időhúzás miatt megszületett a találkozó egyetlen sárga lapja. A folytatásban is számos helyzetet eredményezett a spanyol dominancia, ennek ellenére gól nem esett az andalúz éjszakában, így megszületett az Európa-bajnokság első 0-0-s döntetlenje.

MTI