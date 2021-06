Ajtóstul ront a kánikula a Kárpát-medencébe ezen a héten

2021. június 15. 09:04

Keddtől befűtenek nekünk. Ajtóstul ront a kánikula a Kárpát-medencébe ezen a héten. Szombatig napról napra emelkedik a hőmérséklet, miközben a légkör stabil marad - nyári viharok vasárnapig nagy eséllyel nem lesznek.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: túlnyomóan derült, napos idő lesz, csupán ma a Tiszántúlon lehet több a felhő, amelyből egy-egy futó zápor nem kizárt. Az északi, északkeleti szél a Dunától keletre többfelé megélénkül, a Bodrogközben olykor megerősödik, másutt jellemzően mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 32 fok között várható.

Az előttünk álló héten száraz, napos, egyre melegebb időre van kilátás, a hét második felében kánikulai meleggel. Számottevő záporok leghamarabb vasárnap fordulhatnak elő, addig mindenütt a talajok nedvességvesztése, további száradása lesz a jellemző, amit a keleti országrészben kedden és szerdán élénk szél is fokoz majd. Kedden hajnalban még többfelé hűl 10 fok alá a levegő, majd a hét második felében egyre többfelé a minimumok is 15 fok fölött alakulnak. A legmelegebb órák hőmérséklete már kedden is 25 fok fölött, csütörtöktől pedig az ország jelentős részén 30 fok fölött alakul.

A meleg időben a kukoricára számított hőösszeg is gyorsan növekszik majd, a hét végére az ország nagy részén 400-450 foknapra nő. A levegő páratartalmára napközben 40% alatti értékek lesznek jellemzők, és éjszaka sem emelkedik 70% fölé a relatív nedvesség. A száraz, meleg levegőben légköri aszály várható a hét második felében. Június második felében jár legmagasabban fölöttünk a Nap, ezért ilyenkor felhőtlen vagy gyengén felhős meleg napokon igen erős UV sugárzás éri a felszínt, ami a növényeknél a levelek és a termés perzselődéséhez, napégéshez vezethet, de a szabadban tartott állatokra is érdemes ilyenkor jobban odafigyelni.

