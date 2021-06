EURO-2020 - Luis Enrique: rossz érzés az ilyen döntetlen

2021. június 15. 09:58

Luis Enrique, a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya csalódottan nyilatkozott azok után, hogy társházigazda együttese hétfőn gól nélküli döntetlent játszott a svédekkel az Európa-bajnokság E csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén, Sevillában.

A spanyol mester – eurosport.com

Az európai szövetség honlapján a szakember kiemelte: olyan riválissal találkoztak, amely teljesen a védekezésre fókuszált, és gólszerzési reményét kizárólag a hosszú indításokba helyezte.



"És még így is volt esélyük nyerni. Rossz érzés az ilyen döntetlen, és sajnálom a szurkolókat meg a játékosokat is, mert ez egy győztes éjszaka volt. Az volt a tervünk, hogy minél több gólhelyzetet alakítsunk ki, amit megtettünk, de nem tudtuk értékesíteni azokat" - mondta.



A spanyolok kezdőjátékosa, Dani Olmo szerint sokkal többet érdemeltek volna a találkozón, amelynek számukra az a tanulsága, hogy tovább kell dolgozniuk.



"Innen kell folytatnunk, és elfogadnunk azt, hogyha nem szerzünk gólt, akkor nem tudunk nyerni. Függetlenül attól, hogy éppen jól játszunk. Remélem, hogy szurkolóink ennek ellenére mögöttünk állnak majd a továbbiakban is" - nyilatkozta.



Janne Andersson, a svédek szövetségi kapitány kiemelte: előttük és a spanyolok előtt is adódtak lehetőségek a gólszerzésre, és nem érez csalódottságot a mérkőzést követően.



"Ha pontot vagy pontokat akarunk szerezni egy ilyen szintű csapattal szemben, akkor olyan motivációval kell játszanunk, mint tettük azt a spanyolok ellen. Az a fajta határozottság, amellyel játékosaim megvalósították a taktikai elképzeléseinket, egyszerűen fantasztikus volt" - közölte.



Alexander Isak, a svédek támadója hozzátette: szerették volna többet birtokolni a labdát és több helyzetet kidolgozni, de el kellett fogadniuk a realitásokat, hogy védekezésre kényszerítették őket.



"Ma viszont nagyon jól védekeztünk, és az utolsó pillanatig küzdöttünk. A találkozó előtt örültünk volna az egy pontnak, így most nagyon elégedettek vagyunk a döntetlennel" - mondta.



Társa, a kapus Robin Olsen több alkalommal bravúrral hárított, ő azonban sportszerűen nem saját maga, hanem társai teljesítményét emelte ki. Hangsúlyozta: a hőség ellenére folyamatosan futottak a svéd mezőnyjátékosok, a pontszerzésük pedig "hihetetlen csapatmunka" eredménye.



"Ez nem a legjobb meccsünk volt, és nem a leginkább megérdemelt pontszerzésünk, de végig küzdöttünk, mégpedig nagyon. A gólvonalról láttam, hogy milyen sokat futottak a srácok, büszke lehetek" - mondta.



A csoport másik mérkőzésén Szlovákia 2-1-re jobbnak bizonyult Lengyelországnál. A folytatásban a svédek a szlovákokkal találkoznak pénteken Szentpéterváron, míg a spanyolok szombaton a lengyeleket fogadják ugyancsak Sevillában.



MTI