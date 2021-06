Nagyváradon megtartják a 9. Szent László Napokat

2021. június 15. 10:08

„Itthon vagyunk” jelszóval szervezik meg június 21–27. között kilencedik alkalommal a nagyváradi Szent László Napokat, jelentették be hétfőn a szervezők.

Kép: Szent László Napok

Varga Korpos Dalma, a kulturális fesztivált szervező Szent László Egyesület elnöke, Zatykó Gyula főszervező, Mihálka Melinda programszervező és Habinyák István járványügyi szabályok betartásáért felelős szervező hétfőn sajtóbeszélgetés keretében számoltak be arról, hogy idén milyen körülmények között és milyen eseményekkel valósul meg a rég várt rendezvénysorozat.

Mint Zatykó Gyula főszervező emlékeztetett, a koronavírus-világjárvány miatt tavaly elmaradt a nagy találkozás, de hogy ne tűnjön el nyomtalanul a 2020-as év, „szívet melengető kisfilmeket” készítettek, amelyekkel az volt a cél, hogy megmutassák, száz évvel a trianoni békeszerződés után van magyar múlt, jelen, jövő a Körös-parti városban. Ezeket a filmeket egy Virtuális királyi hét keretében tettek közzé a Szent László Napok közösségimédia-felületein, ma is meg lehet tekinteni valamennyit.

„Idén a járványhelyzet és a lakosság átoltottságának alakulása lehetővé teszi, hogy ismét közönséggel tartsuk meg fesztiválunkat” – jelentette be örömmel a főszervező, jelezve azonban, hogy az idei Szent László Napok semmiképp sem lesz olyan, mint a pandémia előtti időkben, jóval szűkebb körben, a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett óvintézkedések betartása mellett lehet újra ünnepelni.Fotó: Szent László NapokFotó: Szent László Napok

Főleg helyi előadókat hívtak meg

Mint a szervezők elmondták, az események sorát is úgy állították össze, hogy ne legyenek olyan nagy nevek, amelyekről köztudott, hogy begyűjtenek 10 ezer embert, hiszen nem szabad.

Ugyanakkor az is szempont volt a program összeállítása során, hogy minél több erdélyi és Nagyvárad szűkebb környezetében élő előadót, művészt hívjanak meg, így támogatva őket, miután az elmúlt másfél évben nem sok fellépési lehetőségük volt.

A programstruktúra amúgy nagyjából a hagyományos módon áll össze, lesznek családi programok, gyerekprogramok, sor kerül a Szent Lászlótól Szent Lászlóig elnevezésű biciklitúrára, a Nagyváradról elszármazottak találkozójára, tartanak könyvbemutatókat, kiállításokat, előadásokat, kocsmakvízt, filmvetítéseket, lesznek városnéző séták, és számos zenés esemény, koncert lesz számtalan műfajban.

Az idei Szent László Napok egyik újdonsága, hogy a kulturális fesztivál idején minden nap, pontban délben orgonakoncert lesz a váradolaszi református templomban, és újragondolva folytatódik a Zenél a város programsorozat, amely 2019-ben nagy sikert aratott. Idén ugyanakkor már nem csak Nagyvárad különböző pontjain lesz örömzenélés, hanem a közeli Síterben is. A legnagyobb újdonság a folkudvar lesz, amelyet az eredeti elképzelés szerint tavaly alakítottak volna ki először, de a járvány közbeszólt, és tulajdonképpen még idén is csupán egy szerényebb ízelítőt tudnak biztosítani a szervezők, akik remélik, hogy jövőre már nem lesznek korlátozások.

A folkudvar vendége lesz többek között a Maros Művészegyüttes, Berecz András és fia, Berecz István, akik a Soroglya együttes közreműködésével lépnek fel, de itt állítják ki Dávid Botond 56 ország 240 nemzetének közel 1700 népviseletét bemutató Geofolk kiállítását is.

Debrecen város ajándékaként a várban a Szent László Napok idejére kiállítanak egy Szent Lászlót ábrázoló virágkocsit is. A cívisvárosból érkezik a Partium Ház könyvesstandja is, mint ahogy a június 21-ei ünnepélyes megnyitó fellépői is, a Csokonai Színház és a Kodály Filharmonikusok művészei ismert operákból adnak elő részleteket.

A váradi Szigligeti Színházzal együttműködésben a Főnixterv című előadást is megtekinthetik az érdeklődők a fesztivál keretében a vár nyári színházában.

A Szent László Napokon fellép többek között a No Sugar, a Poklade, az Operettissimo, Heinczinger Mika (Misztrál), valamint a debreceni LED zenekar.

A teljes program keddtől lesz elérhető a Szent László Napok honlapján, részletekről, újdonságokról, a szabályokról pedig folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket a fesztivál Facebook- és Instagram-oldalán is.

Mint a szervezők a sajtótájékoztatón több ízben is hangsúlyozták, valamennyi rendezvényt a járványügyi óvintézkedések betartásával tartják meg, és arra kérik a közönséget is, hogy tartsák be a szabályokat.

A 9. Szent László napok főtámogató intézménye a Nemzeti Kulturális Alap, főtámogatója az OTP Bank Románia, kiemelt támogató pedig a Mol Románia és a nagyváradi városháza a megyeszékhely és a régió népszerűsítését ellátó egyesület (APTOR) révén.

maszol.ro