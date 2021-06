Merkely: a védettség és az antitestszint között nincs egyértelmű összefüggés

2021. június 15. 10:14

A védettség szintje és az antitestszint között nem lehet egyértelmű összefüggést meghatározni - mondta a Semmelweis Egyetem rektora kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

Merkely Béla közölte: ennek egyik oka, hogy az antitestméréseket nem az oltások hatékonyságának mérésére találták ki, hanem az átfertőzöttség meghatározására.



"Nagyon fontos, hogy a két oltás legyen meg, ha megvan a két oltás, akkor a klinikai hatékonyság a súlyos lefolyású megbetegedéssel szemben százszázalékos, és ez a lényeg" - fogalmazott.



Hozzátette: az oltás után folyamatosan csökken az antitestszint, de továbbra is vannak úgynevezett memóriasejtek, amelyek "indítják a sejtes immunitást", ha erre szükség van.



"Azt a két oltást, azt meg kell kapni a vállunkba, ha megvan, hátra kell dőlni, és nem kell antitestet vizsgálni" - jelentette ki Merkely Béla.



A rektor felajánlotta, hogy ha valakinek nincsenek antitestjei a két oltást követően, akkor őt a Semmelweis Egyetemen - a kapacitásuk mértékéig - egy speciális teszttel ingyen megvizsgálják.



A műsorban elhangzott az is, hogy 140 ezer olyan ember lehet Magyarországon, akik nem vették fel a második oltást. Merkely Béla szerint az első oltás is véd, bár nem olyan hatékonyan, mint a kettő. Azt javasolta, hogy aki kihagyta a másodikat, pótolja azt akár 10-12 hét után is, de ősz előtt mindenképpen.



