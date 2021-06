Biden hajbókol az EU-nak és a NATO-nak: "kiváló kapcsolatokat" újít meg

2021. június 15. 13:42

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Egyesült Államok visszatér, és megújítja kiváló kapcsolatait az Európai Unióval és a NATO-val - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök kedden Brüsszelben.

Joe Biden az Európai Tanács épületében hangsúlyozta: Amerika visszatért, noha soha sem távolodott el igazán. "Most újra kiváló lehetőségeink vannak a szoros együttműködésre az Európai Unióval és a NATO-val" - mondta.



"Amerika érdeke az, hogy kiváló kapcsolatai legyenek az EU-val a NATO-val, másként, mint az elődöm idejében volt" - tette hozzá az amerikai elnök.



Charles Michel, az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács elnöke azt hangoztatta: Amerika visszatért a nemzetközi porondra. "Ez jó hír a szövetségeseknek és az egész világ számára" - mondta.



Aláhúzta, várakozással tekint a számos fontos kihívás megoldását célzó közös munkára az Egyesült Államokkal. Twitter-üzenetében kijelentette: az EU és az Egyesült Államok közötti partnerség megújul, és erősebbé válik, mint valaha.



"Ma megújítjuk partnerségünket, ami a jövőbeni jólétünkbe és biztonságunkba való befektetést jelenti" - fogalmazott.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: az, hogy Biden a mandátuma ilyen korai szakaszában Brüsszelbe látogat, személyes elkötelezettségét mutatja Európa iránt. Ezt Európa nagyra értékeli - közölte. Azt mondta, a megelőző négy év nem volt könnyű, a világ drámaian változott, ahogy Európa is, de az EU meg szeretné erősíteni barátságát és szövetségét Washingtonnal - tette hozzá Ursula von der Leyen.



Biden a brüsszeli programja keretében kedden találkozott Fülöp belga királlyal, a látogatáson részt vett Alexander De Croo belga miniszterelnök, Sophie Wilmes belga, és Antoni Blinken amerikai külügyminiszter is.



A belga miniszterelnök a Twitter-oldalán közölte: Belgium és az Egyesült Államok hosszú, baráti és gazdasági kapcsolatokkal teljes múltra tekint vissza. "Lelkesen fogadjuk el Biden elnök kinyújtott kezét, hogy a koronavírus-járvány után rugalmasabb világot építsünk közösen, amely a kölcsönös tiszteleten, szabadságon és fenntartható gazdasági növekedésen alapul" - fogalmazott De Croo.



Sophie Wilmes az üzenetében aláhúzta: a találkozó szemlélteti Belgium és az Egyesült Államok mint szövetségesek, partnerek és barátok kiváló kapcsolatait.



Joe Biden amerikai elnök kétnapos látogatásra érkezett Brüsszelbe, ahol hétfőn részt vett a NATO csúcsértekezletén, kedden a belga királlyal folytatott megbeszélését követően az Európai Unió intézményeinek vezetőivel tárgyal.



MTI