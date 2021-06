Rétvári: a teljesítmény kultúrája teheti naggyá Magyarországot

2021. június 15. 17:49

A teljesítmény kultúrája teheti naggyá Magyarországot - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára beszédet mond az állami díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2021. június 15-én. A március 15. alkalmából odaítélt díjak átadását a koronavírus-járvány miatt halasztották mostanra. MTI/Soós Lajos

Rétvári Bence a Pesti Vigadóban, a március 15. alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán úgy fogalmazott, az alaptörvény is rögzíti, hogy értékteremtő munkán alapul Magyarország gazdasága, s ebben a díjazottak példát mutatnak a saját közösségüknek.



Az államtitkár arra is rámutatott, hogy nemcsak a díjazottak teljesítményét ünneplik ezen a napon, hanem azt is, hogy a vakcinákkal sikerült legyőzni a járvány harmadik hullámát, megtartható az ünnepség, szemben a világ számtalan országával, ahol még sok korlátozás van érvényben.



Hangsúlyozta: az elismerésben részesülők hosszú és kitartó munkával érdemelték ki a kitüntetésüket, ezzel tették Magyarországot is nagyobbá. Sok kiváló ember teljesítményéből lehet egy nemzet teljesítménye figyelemre méltó, mások irigységét is kiváltó - fűzte hozzá.



Áldozat nélkül nincs teljesítmény és nincs eredmény - mondta Rétvári Bence, aki szerint fontos ennek az összefüggésnek a tudatosítása, mert sokan gondolják azt, hogy teljesítmény nélkül is ugyanaz jár nekik, mint azoknak, akik akár egy egész életet végigdolgoztak, vagy korán kelve és későn fekve jutottak előbbre.



Volt egy olyan 40 éves korszak Magyarország történelmében - amelyen már 30 éve túl vagyunk -, amikor rossz szemmel néztek azokra, akik ki akartak tűnni a többiek közül - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, abban az időben "a szürke volt a legtrendibb szín, amelyik nem a többletteljesítményre, nem a nagyobb teljesítményre ösztönözte az embereket, hanem arra, hogy senki se lógjon ki a többi közül".

Rétvári Bence - utalva az elismerésben részesülők munkásságára - azt mondta: minden teljesítmény lemondással is jár, legyen az művészeti, tudományos, közösségi vagy sporttevékenység.



Kiemelte: a díjazottak nem az önérdeket nézték, hanem a közösség szolgálatát, ezt jelképezi az elismerésük is.



Az ünnepségen Magyar Arany Érdemkeresztet 28-an, Magyar Ezüst Érdemkeresztet 19-en, Magyar Bronz Érdemkeresztet 9-en vehettek át.



