Podolszki József emléknap volt Bácsfeketehegyen

2021. június 15. 22:29

Az idei évben a publicisztikai pályázatra beérkezett alkotások szerzőinek többsége a járvánnyal kapcsolatos témaköröket boncolgatott. De voltak egészen frappáns jegyzetek, glosszák is a jeligével beküldött művek között – mondta el a Tóth Lívia, a zsűri egyik tagja a díjkiosztó előtti értékelőjében. Máriás Endre, a másik zsűritag pedig azt is hozzátette, hogy legyenek tisztában azzal a pályázók, hogy a megítélés mindig szubjektív és ne csüggedjenek - éppen ezért - azok sem, akik most nem kerültek be a díjazottak közé.

A XXIV. Podolszki József Publicisztikai Pályázat bírálóbizottsága már korábban meghozta a döntést, most csak az ünnepélyes díjátadóra került sor a bácsfeketehegyi Kozma Lajos Fiókkönyvtárban.

A zsűri tagja volt Csordás Katalin, a bácsfeketehegyi Kozma Lajos Fiókkönyvtár munkatársa, Máriás Endre, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elnöke és Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztője, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete alelnöke. A díjakat Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke adta át. Dobó Engi Florinda: Az én apukám elhagyott bennünket? című pályaműve érdemelte ki az első díjat. Piros Bálint: A négykerekű forradalmár címmel beküldött pályaműve nyerte el a második díjat, míg Matijevics Anikó: Milliárd év az esztendő – Asszonysors pandémia idején című írása lett harmadik díjas ezúttal.

A zsűri ezeken kívül két különdíjat is odaítélt, amelyeket a Hét Nap és a Magyar Szó szerkesztősége ajánlott fel. Juhász Petra Bevilágít a Föld az ablakon, illetve Szerda Zsófia Amikor majdnem megoldottam a világ legnagyobb problémáját című pályamunkájáért kapta meg ezt a különdíjat.

A XXIV. Podolszki József Irodalmi Emléknap megemlékezéssel kezdődött a bácsfeketehegyi temetőben. Podolszki József, dr. Vajda Gábor, dr. Bányai János, Szilády János, Sárközi Ferenc és dr. Juhász Géza sírjánál koszorúztak a megemlékezők. Ezt követi a Podolszki-emléktábla megkoszorúzása következett a Kultúrotthonban. A Kozma Lajos Fiókkönyvtárban került sor az emlékműsorra. Ennek keretében Végső Vivien kiállítását Móric Lajos nyitotta meg. Utóbbi valójában előbbinek a tanára volt képzőművészetből és méltatta alkotásait, melyek többsége arcokat ábrázol, melyek - különleges technikával - az arc viselőjének lelkiségét is megmutatják.

Ezután került bemutatásra az Útravaló című kötet, amely a Közegellenállás riportpályázat írásaiból állt össze. A kötetet, pontosabban annak első, illetve bővített kiadását Tóth Lívia és Máriás Endre mutatták be. Ez követte a Podolszki József publicisztikai pályázat eredményhirdetése.

Az emléknap keretében bemutatásra került a Csak ülj a földre és beszélj az égre című verses-zenés összeállítás, a Mécsvirág együttes, valamint Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos versmondók közreműködésével.

Tóth Péter

vajma.info