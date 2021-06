Temesváron magyar óvodát, Lugoson magyar bölcsődét avattak

2021. június 16. 18:50

A magyar állam támogatásával felépített temesvári óvoda és lugosi bölcsőde avatóját tartották szerdán.

A temesvári oktatási intézmény öt óvodai csoportnak, mintegy 110 gyermeknek tud kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani. A magyar állam 228 millió forintos támogatásával egy romos, használaton kívüli épület helyére építettek egy kétszintes multifunkcionális óvodaépületet, és újították fel az épület hátsó udvarában lévő napköziotthont. A megépített és a felújított ingatlan összterülete 776 négyzetméter.

Lugoson a helyi református egyházközség bölcsődéjét avatták fel. A századfordulón épült, műemlék-övezetben található 210 négyzetméteres ingatlanban egy bölcsődei csoport indult, mely mintegy tíz gyermek számára biztosít kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. A bölcsődefejlesztés a magyar állam 87 millió forintos támogatásával valósult meg.

Mindkét építkezést a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) bonyolította le.

Grezsa István, a kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avatóünnepségek után az MTI-nek elmondta: minden kutatás azt mutatja, hogy a nagyvárosi szórvány élethelyzet hajlamosít leginkább az asszimilációra, és hogy a vegyes házasságban élő szülők gyermekeinél a többségi nemzethez tartozó fél felé mozdulnak el az identitások. Úgy vélte, a most felavatott intézmények a vegyes házasságban született gyermek számára is esélyt adnak a magyar nyelv és kultúra megélésére.

A miniszteri biztos örömének adott hangot amiatt, hogy az Erdélyre, Bánságra és Partiumra is kiterjedő magyar program után a román kormány is bölcsődeépítési programot hirdetett. Valószínűnek tartotta, hogy a román programot a befejezéséhez közeledő magyar program ihlette.

"Egymásra vagyunk utalva itt, a Kárpát-medencében. A nemzetpusztító kihívások, a posztkeresztény világ erőltetése ellen csak összefogva tudunk hatékonyan ellenállni.

Ezek az intézmények az Isten, haza és család jelszóval kifejezhető értékrendet jeleníthetik meg" - jelentette ki a miniszteri biztos.

Grezsa István az MTI kérdésére elismerte: a nagyvárosokban a forgalmi nehézségek is befolyásolják az óvodaválasztást, és a magyar óvoda távolisága is eltántoríthatja a szülőket az anyanyelvi intézmény választásától. Hozzátette azonban, hogy Temesváron három óvoda is haszonélvezője volt a kárpát-medencei Óvodafejlesztési programnak. Már átadtak egy római katolikus óvodát, és egy református óvoda építése is folyamatban van. Így jobban le tudják fedni a nagy kiterjedésű város negyedeit.

MTI