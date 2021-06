AM: megtisztulnak az állami erdők

2021. június 17. 10:45

Az Agrárminisztérium (AM) irányításával működő állami erdőgazdaságok 2021. május végéig összesen 12 577 köbméter - négy és fél versenymedencének megfelelő - hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből a "Tisztítsuk meg az országot!" kezdeményezés keretében - tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a minisztérium.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) valamint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által koordinált kormányzati program célja a felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladék felszámolása és a hulladéklerakás megelőzését segítő infrastruktúra kialakítása volt - tették hozzá.

Az ország erdőterületeinek felét kezelő állami erdőgazdaságok 2020 őszén, rögtön a kezdetekkor csatlakoztak a hulladékmentesítést célzó kormányzati kezdeményezéshez. A programban részt vevő szervezetek mindegyikénél kiválasztottak olyan helyszíneket, amelyek alkalmasak lehetnek a hulladék felszámolásához szükséges intézkedések további elemzésére. Az állami erdőgazdaságok mintaprogramja a Pilisi Parkerdő Zrt. területén indult - itt közel 200 köbméter szeméttől mentesítettek egy budapesti erdőfoltot a IX. kerületben.

Az AM közleménye emlékeztet, hogy a program hatására az egész ország megmozdult az erdők kitakarítása érdekében. Az e célra kifejlesztett HulladékRadar applikáción keresztül országszerte több mint 1500 köbméter erdei hulladékról érkezett bejelentés. Az erdőgazdaságok azonban nemcsak ezt a mennyiséget gyűjtötték össze és szállították el az erdőkből, hanem további mintegy 11 ezer köbméter olyan szemetet is, amit az erdészek derítettek fel. Így összességében az előzetes becslést jóval felülmúlva a 12 500 köbmétert is meghaladta az eltávolított illegális hulladék mennyisége.

Az erdők kitakarítására és a további hulladéklerakás megakadályozására az erdőgazdaságok mintegy 274 millió forintra pályáztak sikeresen az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett programban, amihez saját forrásból további mintegy 30 millió forintot biztosítottak.

Az erdei illegális hulladékok között a legnagyobb arányt a háztartási vegyeshulladék adta. A "második helyezett" az építési-bontási hulladék. Különösen nagy probléma, hogy a természetbe kikerülő veszélyes hulladék és gumiabroncs aránya elérte az országos teljes mennyiség öt százalékát. Összességében elmondható, hogy a természetkárosítók nem válogatnak, mindent kiszórnak, ami útban van nekik.

Az is a szomorú tapasztalatok közé tartozik, hogy az illegális hulladéklerakók nagyon gyorsan újraképződnek, az erdészetek munkatársai a felszámoltak helyett újabbakra és újabbakra akadnak. Miközben a természetjárók, a kirándulók egyre kevesebb szemetet hagynak maguk után és ügyelnek az egészségük megőrzésében, kikapcsolódásukban oly fontos szerepet játszó erdők tisztaságára, vannak olyanok is, akik minden figyelmeztetés, kérés ellenére tudatosan károsítják a természetet és a közösséggel fizettetik meg ennek az árát. Az illegális szemetelők visszatartására, megelőzés céljából az állami erdőgazdaságok országosan 113 sorompót és 234 kamerát telepítettek a legveszélyeztetettebb területekre. E mellett nagy hangsúlyt helyeznek a szemléletformálásra, mert a megelőzés láthatóan azon is múlik, mennyire veszik komolyan az érintettek: az erdők jó állapota közérdek - olvasható az Agrárminisztérium közleményében.

MTI