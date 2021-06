Női vízilabda világliga szuperdöntő - Bravúros győzelemmel négy között a magyarok

2021. június 17. 17:20

A magyar válogatott bravúros, 10-8-as győzelmet aratott az Európa-bajnok spanyol csapat ellen a női vízilabda világliga athéni szuperdöntőjének csütörtöki negyeddöntőjében.

Bíró Attila együttese a négy között pénteken a kanadaiakkal találkozik, akiktől a csoportör szerdai, harmadik fordulójában 13-12-re kikapott.



Női világliga szuperdöntő, negyeddöntő:

Magyarország-Spanyolország 10-8 (3-3, 3-1, 2-2, 2-2)



a magyar csapat gólszerzői: Keszthelyi 3, Leimeter, Garda 2-2, Szilágyi, Gurisatti, Gyöngyössy 1-1



A magyarok a csoportkörben a japánokat ugyan legyőzték, az oroszoktól és a kanadaiaktól azonban kikaptak, így a világbajnoki ezüstérmes spanyolok vártak rájuk a nyolc között. Bíró Attila szövetségi kapitány tokiói olimpiára készülő csapata a torna eddigi legjobb játékát nyújtva, végig vezetve nyerte az összecsapást és a negyedik negyedben már négygólos előnye is volt.

"Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem egy olimpia, de azért egy kiemelkedően jó, szakmailag is erős torna, ahogyan a szervezést tekintve is egyébként. Jó lenne érmet szerezni, ehhez most közelebb került a csapat. A spanyolokkal a legutóbbi találkozásunk alkalmával is mi jöttünk ki jobban a meccsből, 2-3 góllal vezettünk, a végére egy maradt belőle. Most is vezettünk többel már, és annak ellenére, hogy a játékvezetői felfogás a végén megváltozott, hogy egy kicsit szorosabbá tegye a meccset, végül így is magabiztosan nyertünk. A regnáló Európa-bajnok ellen végig vezettünk, azért ez egy ritka dolog, főleg, mert egy komplett kerettel felálló spanyol válogatott volt a mai ellenfelünk. A védekezés és a kapusteljesítmény volt a siker kulcsa" - idézte Bíró Attilát a Magyar Vízilabda Szövetség helyszíni tudósítása.



További eredmény:

Kanada-Kazahsztán 11-3 (5-0, 1-1, 1-1, 4-1)



hétfőn játszották:

Magyarország-Japán 26-10

kedden játszották:

Oroszország-Magyarország 14-13

szerdán játszották:

Kanada-Magyarország 13-12 (4-2, 3-5, 3-1, 3-4)



A további program:

péntek:

az 5-8. helyért, elődöntők

szombat:

helyosztók: 14.00, 15.45, 17.30, 19.15

MTI