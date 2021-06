EURO-2020 - Sima győzelemmel csoportelsők a hollandok

2021. június 17. 23:31

A holland válogatott csütörtökön hazai pályán 2-0-ra legyőzte az osztrák csapatot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának második fordulójában, ezzel biztosította helyét a legjobb 16 között.

Frank de Boer együttese már biztos a négyes élén végez, s ezzel eldőlt, hogy a nyolcaddöntőjét június 27-én a Puskás Arénában játssza.

A kvartett utolsó helyén álló északmacedónok biztosan búcsúznak a csoportkör után.



Eredmény, C csoport, 2. forduló:

Hollandia-Ausztria 2-0 (1-0)



Amszterdam, v.: Orel Grinfeeld (izraeli)

gólszerzők: Depay (11.), Dumfries (67.)

sárga lap: de Roon (14.), illetve Alaba (10.), Bachmann (67.)



Hollandia: Stekelenburg - Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind (Aké, 64.), van Aanholt (Wijndal, 65.) - de Roon (Gravenberch, 74.), Wijnaldum, F. de Jong - Weghorst (Malen, 65.), Depay (L. de Jong, 82.)



Ausztria: Bachmann - Lainer, Dragovic (Lienhart, 84.), Hinteregger, Ulmer - Baumgartner (Lazaro, 70.), Schlager, Laimer (Grillitsch, 62.), Alaba - Sabitzer, Gregoritsch (Kalajdzic, 62.)



I. félidő:

11. perc: Dumfries tört be a 16-oson belülre, Alaba rálépett a lábára, a játékvezető pedig a videóbíró segítségével büntetőt ítélt, amelyet Depay a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).



II. félidő:



67. perc: Depay ugratta ki a félpályánál a leshatáron álló Malent, a két perccel korábban csereként pályára lépett támadó egyedül törhetett kapura, majd önzetlenül a felfutó Dumfrieshez passzolt, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania (2-0).



A hollandok az első perctől kezdve irányították a mérkőzést, és korán vezetést szereztek Depay büntetőjével. A csapatkapitánynak, valamint társainak is voltak még lehetőségei az első félidőben, az osztrákok inkább a szerencsének köszönhették, hogy csak minimális hátránnyal mehettek be az öltözőbe.

A fordulást követően is nyomasztó volt a holland fölény, amely a 67. percben eredményezte a vezetés megduplázását.

A hollandok ezúttal nem szórakozták el kétgólos előnyüket, mint tették azt az ukránok ellen, győzelmük, egyben továbbjutásuk egy pillanatig sem forgott veszélyben.

MTI