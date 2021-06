Gólokra éhes francia támadótriót kellene megállítaniuk a mieinknek

2021. június 18. 10:35

A továbbjutás biztosításáért pályára lépő, világbajnok francia válogatott lesz a magyarok ellenfele szombaton a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a vendégek félelmetes támadótriója pedig első gólját, góljait akarja megszerezni a tornán.

Magyar szurkolók a portugálok elleni meccsen: kitűnőre vizsgáztak – mlsz.hu

Didier Deschamps szövetségi kapitány a németek ellen 1-0-ra megnyert első mérkőzésen is az Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé csatársort küldte a pályára, a találkozó után azonban mégsem az ő teljesítményüktől volt hangos a sajtó, hanem a francia középpálya szintén veretes névsorától. A Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot fémjelezte csapatrész ugyanis egészen kiválóan futballozott, esélyt sem hagyva a németeknek arra, hogy átrohanjanak rajta.



A müncheni összecsapáson ugyan Benzema és Mbappé is gólt szerzett, ezeket azonban les miatt nem adták meg, így végül Mats Hummels öngólja döntötte el a három pont sorsát. A franciák azzal a sikerrel elérték, hogy a magyarok elleni találkozón bebiztosíthassák nyolcaddöntős szereplésüket, a védő Lucas Hernández szerint pedig pontosan erre készülnek szombaton.



"Magyarország és Portugália ellen is ugyanolyan agresszívan kell játszanunk, mint ahogyan tettük azt Németországgal szemben" - jelentette ki a Bayern München futballistája, aki arra is kitért, hogy a Puskás Arénában telt ház fogadja majd őket, de a nézők nem nekik fognak szurkolni. "Ellenséges hangulat lesz egy tömött stadionban, amelytől el vagyunk szokva, így ez egy másfajta csata lesz".



Hernández megdicsérte a magyarokat, akik szerinte 80 percig nagyon jól és sikeresen akadályozták meg az első meccsen, hogy a címvédő portugálok föléjük kerekedjenek.



"Nagyon erősek védekezésben, és nem igazán hagynak területet, ezért kifejezetten ébernek kell lennünk" - fogalmazott a 27-szeres válogatott játékos.



Marco Rossi szövetségi kapitány válogatottja valóban nagyszerű teljesítmény nyújtott a mérkőzés jelentős részében az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval felálló portugálokkal szemben, a hajrában azonban három gólt kapott, így a bravúros kezdés elmaradt. A világbajnoki címvédő az F csoport legerősebb együttese, ezért a magyaroknak ezúttal még nehezebb dolga lehet, mint kedden volt.



Az elmúlt idényben az Mbappé, Griezmann, Benzema hármas 102 gólt szerzett a Paris Saint-Germain, a Barcelona, valamint a Real Madrid színeiben, így az ő feltartóztatásuk kulcsfontosságú lehet. A feladatot nehezíti, hogy szombaton délután várhatóan 30 Celsius-fok feletti hőségben kell majd futballozniuk a csapatoknak. Bár a papírforma szerint a franciák akár többgólos különbséggel is diadalmaskodhatnak, könnyen elképzelhető, hogy egy-, de inkább kétgólos vezetés birtokában már kevésbé erőltetik majd a támadásokat.



"Ha hőség van, akkor az nemcsak nekünk jelent gondot, hanem a franciáknak is" - nyilatkozta Rossi hozzátéve, hogy mindenki tudja, mennyire jó képességű ellenféllel találkoznak szombaton. "A legfontosabb, hogy fizikálisan és mentálisan mindenki készen álljon, és a lehető legjobb tudásunk szerint lépjünk pályára a meccsen."



A magyaroknál a portugálok ellen is remekül védő Gulácsi Péter kezdhet a kapuban, és minden bizonnyal a három belső védő összetételén és a védekező középpályás személyén sem változtat majd a szövetségi kapitány, aki a 3-0-ra elveszített első összecsapás után magára vállalta annak a felelősségét, hogy nem megfelelően cserélt.

A középpályán ismét ott lehet a portugálok ellen jól futballozó Schäfer András, elöl pedig a Szalai Ádám, Sallai Roland kettős kaphatja meg újfent a bizalmat.



Ami a franciákat illeti, a németek ellen győztes csapat összetételén Deschamps vélhetően nem változtat majd, ugyanakkor kérdés, hogy egy esetleges korai, magabiztos vezetés birtokában a sztárok közül kiknek ad majd valamivel hosszabb pihenőt.



A magyar-francia mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában, a játékvezető az angol Michael Oliver lesz majd.

A várható kezdőcsapatok:



Magyarország:

Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Nagy Á. - Lovrencsics, Kleinheisler, Schäfer, Fiola - Szalai Á., Sallai

Franciaország:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann - Benzema, Mbappé



MTI