Mavir: sikeres az árampiac-összekapcsolási fejlesztés

2021. június 18. 11:29

Összekapcsolódtak a közép-kelet-európai országok alkotta 4M MC régió (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia) és a nyugat-európai országokat lefedő MRC régió árampiacai csütörtökön; az Interim Coupling projekt sikeres zárása még kedvezőbb feltételeket teremt a másnapi villamosenergia-kereskedelemben résztvevő piaci szereplők számára, illetve növeli a térség villamosenergia-rendszereinek rugalmasságát - közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. pénteken az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy az Interim Coupling kezdeményezés az Európai Unió legnagyobb piacösszekapcsolási projektje, ami az utolsó és egyben a legjelentősebb lépés az egységes európai másnapi árampiac megteremtése szempontjából. Magyarország számára kiemelten fontos, hogy legerősebb nagykereskedelmi piaca, a másnapi piac rugalmasan és hatékonyan szolgálja a piaci szereplőket.



A fejlesztés hozzájárul az egységes, ezáltal erősebb európai uniós villamosenergia-piac megteremtéséhez, illetve fontos szimbóluma az árucikkek szabad mozgásának, az EU egyik fő alapelvének - emelte ki a Mavir.



Az energiapiacokra gyakorolt kedvező hatások között említették a növekvő hatékonyságot, a kiegyensúlyozottabb árakat, az általában kiegyenlítettebb villamosenergia-piacot, a megnövekedett likviditást az érintett tőzsdéken, továbbá a határkeresztező kapacitások hatékonyabb felosztását. Mint írták, Magyarország számára a magyar-osztrák határon történő kereskedelem kiemelt jelentőségű, emellett a közvetett hatás miatt a cseh-német határ is fontos.



A közlemény szerint a határkeresztező kapacitások optimalizált felosztása az importáló országok számára, mint amilyen jelenleg Magyarország, megteremti a lehetőségét annak, hogy a lehető legkedvezőbb áron szerezzék be energiaszükségleteiket, és ezáltal kedvező hatással lehet a fogyasztói árakra is.



A projekt magyar résztvevői számára fontos járulékos stratégiai haszon, hogy az uniós villamosenergia-piacok fejlesztésének irányait meghatározó jelentős nyugat-európai piacokkal közös döntéshozó testületekbe kerülnek - értékelte a piacösszekapcsolást Herczeg Sándor, a Mavir Zrt. vezérigazgató-helyettese.



Az első összekapcsolt kereskedési nap minden különösebb fennakadás nélkül, sikeresen lezajlott. Az árak az eddig megszokott szinten mozogtak, miközben a kereskedett mennyiség kiemelkedően magas szintre emelkedett - jelezte Istvánffy György, a HUPX Zrt. piacfejlesztési vezetője a közleményben. Hozzátette: a következő hetekben folyamatosan elemezni fogják az eredményeket.



A Mavir projektvezetőként vezényelte le a 7 ország 16 energetikai vállalata részvételével megvalósított közös munkát.



Az éles indulás után 3 hónappal valósulhat meg a bolgár-román piacösszekapcsolás. Ezt követi majd a tervek szerint az áramlásalapú kapacitásszámítási módszertanra való áttérés a Magyarországot is magában foglaló úgynevezett Core régióban, aminek a 2022 februárjára tervezett indulásával egyidejűleg történik majd meg a horvát-magyar határon is az összekapcsolás.



A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében kiemelte, hogy a MEKH az Interim Coupling projekt megvalósítása során kiemelt szerepet játszott, mert a magyar hivatal fogta össze a szabályozó hatóságok közötti folyamatos koordinációt.



Horváth Péter János, a MEKH elnöke a közleményben kifejtette, hogy a projekt megvalósítása mérföldkő, és egyre közeledik az európai uniós célmodell, az áramlásalapú piacösszekapcsolás magyarországi és térségi bevezetése.



MTI