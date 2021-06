Koncerttel emlékeznek az alapítóra a Magyar Nemzeti Múzeumban

2021. június 18. 11:52

A Budapest Sound Collective és Fejérvári Zoltán zongoraművész fellépésével emlékeznek szombaton a múzeum alapítójára, gróf Széchényi Ferencre a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Az alapító – wikipedia

A koncerten Haydn 80. szimfóniáját és Mozart d-moll zongoraversenyét a Budapest Sound Collective előadásában, Dubóczky Gergely vezényletével hallhatja a közönség. Az est szólistája a nemzetközileg is elismert zongoraművész, Fejérvári Zoltán lesz - közölték a szervezők az MTI-vel. Már 2017-től kezdve minden év novemberében koncerttel emlékeznek a múzeum alapítójára, gróf Széchényi Ferencre. A tematika szerint az ünnepi hangversenyen az alapító korát idéző szerzők műveit tűzik műsorra. A múlt évben a világjárvány miatt elmaradt a koncert, amelyet szombaton pótolnak. A hangversenyre korlátozott számban még kaphatók belépőjegyek, de aki nem tud személyesen részt venni az eseményen, az online közvetítést ingyenesen megnézheti a múzeum YouTube-csatornáján. A Budapest Sound Collective 2013 óta működik projektzenekarként. Az együttes művészeti vezetője és karmestere Dubóczky Gergely, aki a kísérletező, új formákat kereső, avantgárd formációt saját ötleteinek megvalósítására hozta létre. Többszörös fellépői a CAFé Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválnak, a 2019-es Átlátszó Hang Fesztiválon pedig első magyar együttesként mutatták be Georg Friedrich Haas in vain című művét a Müpában.



A Nemzeti Múzeum alapításának évfordulóján ezen az estén kivételes programmal készül a zenekar, ugyanis gróf Széchenyi Ferenc korát idéző klasszikusok műveivel várják a közönséget.



MTI